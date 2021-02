Curiosidades de la Biblia: El ángel que bajaba del cielo

Es hora de conocer mejor la Palabra de Dios. Créeme, valdrá la pena

Imagina que hay una piscina en tu ciudad, pero no es una piscina cualquiera a la que puedes ir a nadar y hacer ejercicio. Esta es diferente, de hecho, peculiar. Es una piscina capaz de sanarte de cualquier enfermedad. Pero, un momento, hay una condición.

Debes esperar paciente y confiar. En cualquier momento bajará el ángel del Señor, agitará sus aguas y el primero que se meta en la piscina quedará automáticamente curado.

¿No te parece algo extraordinario?

Pues existió y se describe en las Escrituras. La arqueología confirmó su existencia en el siglo XIX. Te invito a leer un artículo maravilloso que Aleteia publicó.







Te puede interesar:

La piscina bíblica de Betesda, ¿mito o realidad





Estaba en Jerusalén, y san Juan la describe:

“Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene esta cinco pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua; y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese”. (Juan 5, 1-4)

Es sorprendente. Jesús conoció al borde de la piscina a un hombre que tenía 38 años enfermo, y nunca podía meterse a tiempo en la piscina. Este le dijo:

“Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro.” (Juan 5, 7)

Jesús tuvo compasión de él y lo curó.

Desempolva tu Biblia

La Biblia está llena de curiosidades, hechos que a mí me habría encantado presenciar. Uno de ellos es esta piscina extraordinaria.

Yo, como católico, he tenido que reconocer que leía poco la Biblia. Una prima me ha insistido en que debo dedicar más tiempo a su lectura. Tenía toda la razón. Ahora la tengo siempre a mano. Y me emociono al leerla.

He descubierto en la Biblia historias fascinantes, eventos extraordinarios que nunca imaginé.

Me he propuesto este año invitarte a desempolvar esa Biblia que tienes reposando en casa y que empieces a leerla. Es hora de conocer mejor la Palabra de Dios. Créeme, valdrá la pena.

“Ciertamente, es viva la Palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas; y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible: todo está desnudo y patente a los ojos de Aquel a quien hemos de dar cuenta”. (Hebreos 4, 12-13)

Te invito amable lector a que me acompañes a descubrir curiosidades de la Biblia. Si encuentras alguna interesante, compártela con nosotros. Estaremos publicando artículos sobre ellas.

¡Dios te bendiga!







Te puede interesar:

5 sueños famosos en la Biblia y cómo pueden inspirarnos hoy











Te puede interesar:

¿Qué significan y qué mensaje contienen los números en la Biblia?











Te puede interesar:

Símbolos, colores y números en el Apocalipsis: mira su significado