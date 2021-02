Perú vs coronavirus: Apoyo, aliento y esperanza

Desde el acompañamiento en hospitales hasta el lanzamiento de la campaña "Resucita Perú Ahora", la mano extendida de la Iglesia en la hora más difícil

Miguel Ángel Chumpitaz y Jesús Colquepisco. Ambos son sacerdotes de San Vicente de Cañete (Prelatura de Yauyos) en Perú. Y por estas horas la Iglesia de Perú cuenta cómo han venido atendiendo espiritualmente a los pacientes con coronavirus en diferentes hospitales locales.

La misión de estos hombres desde un primer momento ha sido la de llevar paz, consuelo y esperanza en medio de la noche más oscura de muchas personas que padecen y han padecido la pandemia del coronavirus.

El trabajo es continuo y sin descanso. Lo hacen varias veces a la semana y en esos momentos también invitan a rezar al personal médico, para quienes en su mayoría esa presencia representa una auténtica bendición.

Recientemente, y de la mano de Esteban Pittaro, en Aleteiase ha contado el rol que han tenido los capellanes en la pandemia. Es ahí donde también sobresale aquello de llevar cercanía, sacramentos y oración.

En el caso de estos sacerdotes peruanos, ya han sido más de 3.000 los pacientes que han recibido la asistencia espiritual de estos hombres.







Señor, tú sabes…

Perú es uno de los países de América Latina que más se ha visto afectado por la crisis del coronavirus. La pandemia ha dejado de momento más de 43.045 fallecidos. Pero también más de un millón de recuperados.

En medio de esos fríos números, historias. Muchas con un fuerte componente de fe. Y de eso han sido testigos estos sacerdotes, testigos de situaciones que jamás se hubieran imaginado.

“Uno de los escenarios más dramáticos que he podido constatar es ver a esposos o miembros de una misma familia, internados, preocupados los unos por los otros; situación que se vuelve más dolorosa aún cuando uno de ellos fallece o incluso todos los miembros de esa familia. En esos duros momentos, sólo queda decir: Señor, sólo Tú sabes por qué suceden estas cosas, Tú sabes más…”, dice Chumpitaz, recuerda el portal de la Iglesia.

“Personalmente he podido confesar a muchos que hace años no se confesaban, y al hacerlo han experimentado inmediatamente una paz profunda en el alma, que incluso les conforta el cuerpo. Cuántos pacientes se me han ido muy bien confesados, espero que desde el cielo me protejan”, agrega Colquepisco.

«Resucita Perú Ahora»

Lo de estos sacerdotes, así como la valentía de quienes padecen la enfermedad y logran salir adelante, forma parte de la luz de esperanza en medio de la pandemia. También el auspicioso anuncio del inicio de la vacunación (empezó por estos días). Pero también por la colaboración muchas veces silenciosa de muchas personas que ayudan a que haya oxígeno medicinal y otros insumos hospitalarios. Lo mismo con los alimentos y otras cuestiones dramáticas de la pandemia como el desempleo.

@resucitaperuahora

En todo esto, junto con la labor de personas de buena voluntad, la mano de la Iglesia una vez más. Por ejemplo, a través del reciente lanzamiento de la iniciativa “Resucita Perú Ahora”.

“Dios no está ausente en esta historia trágica, por un lado, pero esperanzadora por otro lado. ¿No es verdad que estamos aprendiendo a valorar la vida?”, expresó el cardenal Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

Con estas palabras, a través de un videomensaje, se hizo eco de esta propuesta de la Iglesia en Perú, cuyo horizonte es la salud integral (extendida a lo espiritual).

“Resucita Perú Ahora, necesita de cada uno de ustedes, somos parte de la solución”, expresó.

Mientras tanto (puedes conocer más sobre esta iniciativa aquí), ahí están los que siguen haciendo posible que el mensaje de apoyo, aliento y esperanza no sea solo un adorno en Perú. Pues en definitiva, con todas estas acciones el amor se hacer carne y deja huella.







