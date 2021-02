La bebé prematura que de mayor ayuda a otros bebés igual a ella

A la edad de tres años, Ashley, una niña de Taiwán, fue adoptada por los McKendricks de Gilbert, Arizona. Ashley nació prematuramente con el síndrome de Goldenhar, lo que la dejó con discapacidades intelectuales y del desarrollo, así como anomalías craneofaciales. A una edad temprana, se sometió a múltiples operaciones, incluida una en la que se le construyó una oreja para poder usar las gafas.

A pesar de todos sus problemas médicos, Ashley era una “abeja” feliz y ocupada, que ayudaba en casa tanto como podía. Siendo uno de los 24 hermanos, 17 adoptados y 15 todavía en casa, de quienes se esperaba que ayudaran en casa, Ashley siempre se unía sin ningún problema.

"Because people need help." – Ashley McKendrick https://t.co/h7kmtFi58vpic.twitter.com/sUukiNdy67