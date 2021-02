«Encontrar una pareja católica en las redes es posible»

Si buscas al amor de tu vida y todavía no has dado con él (o ella), aquí van ideas y dos casos de éxito en el amor gracias a internet.

El 14 de febrero se acerca, y puede que tú seas de esos que nunca lo ha querido celebrar. Antes de que te sigas reafirmando en esa postura, déjame que te hable de San Valentín.

Este santo y mártir arriesgaba su vida para celebrar matrimonios de forma clandestina, ya que, en esos años, el emperador Claudio II los prohibía, al considerar que los hombres alcanzaban su máximo rendimiento en la milicia si se mantenían solteros.

San Valentín luchó contra esa injusticia hasta su muerte por decapitación. Celebra la fiesta encomendándote al santo, y valorando lo que San Valentín hacía por el amor humano.

Mila Supinskaya Glashchenko | Shutterstock Este san Valentín vamos a agudizar el ingenio.

Otros modos de celebrarlo en este año de pandemia

Merece que lo celebremos a pesar de las restricciones de la pandemia, o incluso a pesar de las pocas ganas que tengamos. ¿Que los planes habituales con los que solías sorprenderle o sorprenderla no están disponibles este 14 de febrero? Pues recuerda que la necesidad agudiza el ingenio.

Aquí te quiero sugerir planes para celebrar San Valentín en tiempos de coronavirus:

Aprender a hacer algo juntos , por ejemplo, una receta. Cocinad acompañados por un par de copas de vino.

, por ejemplo, una receta. Cocinad acompañados por un par de copas de vino. Seguir un tutorial de bailes de salón, o una clase de zumba para los más animados.

de salón, o una clase de zumba para los más animados. Preparar una cesta con todo tipo de delicatessen: mantel de cuadros, manta y, para el postre, que no falte el chocolate en un delicioso picnic.

Leer un libro juntos . Sorpréndete con esta alternativa a Netflix.

. Sorpréndete con esta alternativa a Netflix. Dar un paseo para recordar, y no hablo de la película; me refiero a dar un paseo los dos solos…

Y si todavía no ha llegado el amor de tu vida…

Quizás eres de esos a los que les encantaría celebrarlo, pero no has encontrado a esa persona especial, con la que quieres compartir el resto de tu vida y hacer realidad el sueño de crear una familia. A vosotros, calma.

Sé que esta sociedad hace creer a los solteros con fe que son animales en peligro de extinción que deben conformarse con seres de otra especie.

Además, esta pandemia está consiguiendo apagar la única esperanza que teníais encendida, al cancelarse cualquier tipo de encuentro religioso.

Webs de citas para católicos

Vosotros, encomendaos a San Valentín, y sabed que ahora podéis acceder a webs donde conocer a jóvenes católicos, en las que puntualizar con todo lujo de detalles vuestro perfil. Dejando claro, al que se acerque, todo eso que quizá no sabríais cómo contar en la vida real.

antoniodiaz | Shutterstock Por internet es posible encontrar a la persona con quien quieras casarte y formar una familia para siempre.

Me refiero a preguntas como: ¿Cuántas veces asistes a la Santa Misa durante la semana? ¿Estás de acuerdo con el uso de métodos naturales? ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Y, por supuesto, las habituales preguntas acerca de tus hobbies, películas favoritas, etc.

Algunas webs de citas entre católicos

Te dejo nombres de algunas webs católicas o cristianas que pueden ayudarte a abrir un abanico más amplio de gente que podría interesarte: CatholicMatch (católica), Christian Mingle (cristiana), ChristianCafe (cristiana).

Dos chicas que encontraron marido por internet

Si le contase todo esto a mi madre, me diría algo como: “¡Ya!, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho”. Así que paso a comentaros dos hechos reales, dos chicas que encontraron en internet el marido que Dios tenía preparado para ellas.

Esther: el día de la Virgen de Lourdes

El primer caso es el Esther Martínez. Tras dos relaciones fallidas, pidió otra oportunidad a Dios, diciendo: ¡Venga!, a la tercera va la vencida. Y, el 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes, le pasaron el link de una web.

Le dio muchas vueltas, porque no estaba muy conforme con los métodos online.

Por fin, en el mes de julio se animó a darse de alta y, el 20 de septiembre, día de su cumpleaños, le saltó el perfil de Javi, el que hoy es su marido. Desde ese día empezaron a escribirse, y quedaron en verse el 1 de noviembre.

No hizo caso de la foto

Ese día Javi le envió un selfie mientras la esperaba en la cafetería. Salía realmente feo, tanto que Esther tuvo la tentación de no acudir a la cita. Pero, a los cinco minutos de sentarse con Javi a tomar el café, le dijo al Señor: «¡Cuánto me gusta este chico!» Lo principal es ir a estas cosas con las ideas muy claras de lo que quieres, y de lo que no quieres.

Cortesía

Cortesía

Cuca: dos meses chateando

El segundo caso es el de Cuca Montoliu. Ella nunca había pensado en chatear, pero, en la época de la facultad, se puso de moda el chat universitario. Ella y una amiga tenían intención de entrar, con la única aspiración de reírse un rato. Enseguida empezó a chatear con su actual marido, Manu, hablando de todo y de nada. Por aquel entonces, lo único que aparecía en el perfil era el nickname, no había ni foto. Pero dejo hablar a la protagonista:

«Con Manu, yo diría que sí hubo un flechazo, sin haberlo visto nunca y sin ponerle cara. Ese feeling, que no sé cómo describir, motivó querer encontrarnos después de dos meses chateando. Los dos sentimos algo, y no era solamente curiosidad. Para mí, el primer momento fue un poco de chasco, pero, como ya estaba enamorada, el físico me importó bien poco. Habíamos quedado en que yo le recogería en mi moto. Él siempre cuenta que su plan estaba claro: si es fea, no subiré a la moto…»

Lleva siempre tus creencias contigo

«Pero ¡no tardó ni un segundo! Les diría a los padres que internet es un canal más de comunicación. Y, a los jóvenes, que lleven siempre sus ideas y sus creencias adonde quiera que vayan: lo auténtico gusta. Está claro que encontrar pareja en las redes es posible y que, incluso, a veces sale bien.»

¡Feliz San Valentín!

Cortesía







Te puede interesar:

Vivir el noviazgo en tiempos de pandemia