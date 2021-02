Sobre las acusaciones de abuso sexual contra el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Comunicado de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada

Por su interés, ofrecemos íntegro el comunicado que la fundación de derecho pontificio Ayuda a la Iglesia Necesitada ha hecho público sobre su fundador, el ya fallecido padre Werenfried van Straaten, en relación con un artículo publicado por el diario alemán Zeit:

El Presidente ejecutivo de ACN Internacional, Dr. Thomas Heine-Geldern, afirma:

“Aid to the Church in Need está consternada por las graves acusaciones publicadas en el suplemento «Christ&Welt» del periódico ZEIT el 10.02.2021 en relación con el fundador de la organización caritativa, el Padre Werenfried van Straaten. La organización se desvincula de cualquier forma de conducta de la que se acusa al Padre van Straaten en el artículo.

Aid to the Church in Need se compromete a un esclarecimiento abierto y completo y recoge las siguientes conclusiones en base de las fuentes actualmente accesibles:

En 2010, una persona presentó una acusación de agresión sexual contra el Padre van Straaten, que supuestamente tuvo lugar en 1973. El Padre van Straaten ya había fallecido en 2003.

El informe era verosímil, aunque la cuestión de culpabilidad ya no pudiera aclararse debido a la muerte del Padre van Straaten. Los responsables siguieron la política recomendada a nivel eclesial en Alemania en cuanto al procedimiento de casos de abusos. Por ello se concedió a la persona afectada una ayuda económica de 16.000 euros en compensación por su sufrimiento.

Los responsables de Aid to the Church in Need informaron inmediatamente a las autoridades eclesiásticas correspondientes. La iniciación de un procedimiento de carácter judicial, que se había planteado desde el principio, resultó imposible, pues el acusado ya había fallecido.

La persona afectada expresó su deseo de confidencialidad. Aid to the Church in Need respetó esta petición.

Hasta ahora no se tiene constancia de otras denuncias de violencia sexual contra el Padre van Straaten.

En 2011, Ayuda a la Iglesia Necesitada fue restablecida como Fundación Pontificia. Se renovaron todas las áreas de la organización y se introdujeron nuevas estructuras de gestión y control.

Las directrices de salvaguardia para la prevención de abusos sexuales se consolidaron como principio organizativo en un proceso de varios años y se establecieron como criterio en los proyectos de la Iglesia mundial.

La misión de Aid to the Church in Need sigue siendo el servicio a los cristianos perseguidos y que sufren ncesidad. Esta labor sólo puede llevarse a cabo gracias a la confianza que depositan los numerosos benefactores de todos los continentes.

Aid to the Church in Need hará todo lo posible para seguir mereciendo la confianza de sus benefactores, con el fin de continuar su servicio a los cristianos de todo el mundo.»