7 cosas que fomentan la creatividad en la vida de tu familia

Recetas del alma para que nuestra actitud sea positiva y esté más abierta a los cambios que la vida familiar nos plantea.

Para sacar adelante una familia, es necesario manifestar con hechos que estamos interesados en ella. Eso significa que estamos dispuestos a dedicarle tiempo y esfuerzos y, sobre todo, a amarla en la forma que en cada etapa sea más conveniente.

Para que una empresa (en general) salga adelante, uno debe ser creativo: buscar horizontes, ingeniárselas para sacar partido a los recursos (pocos o muchos) que ya tiene, nutrir la experiencia con experiencias nuevas… Y todo esto se puede aplicar a la familia: la familia es mi empresa y es el negocio más importante que tengo entre manos, sin duda.

¿Puede haber formas de fomentar la creatividad en mi familia? Desde luego. Aquí cuentas con algunas ideas para ser creativa.

1 Pensar en positivo.

Ante la misma situación, tener una actitud positiva o negativa lo puede cambiar todo radicalmente. Pensando en positivo, seguro que encontramos soluciones o alternativas a las dificultades que se nos presenten.

No te encalles pensando en lo que «no» puedes hacer por falta de dinero o por la pandemia. Mira al abanico de posibilidades que sí puedes hacer y comunica a tu marido y a tus hijos lo bonito que será hacerlas con ellos.

2 Acudir a personas que nos animan.

Si tienes un problema o una duda, escoge a quién vas a preguntarle. ¡Cuánto ayudan las personas que animan! Hay que tener en la agenda su teléfono o mail como quien guarda el teléfono de Emergencias. Esto no significa que sean especialistas en tu problema, pero sí sabrán dotarte del ánimo para sacar adelante el asunto.

La persona animante puede ser una amiga, la abuela… no importa la edad ni sus conocimientos; sí, en cambio, su actitud.

3 Soñar sin complejos.

Soñar no es ser iluso, es descubrir territorios que tal vez no nos habíamos planteado y que van a cambiar nuestras vidas. Soñar con ir a vivir al campo, por ejemplo, es algo que muchas personas han hecho realidad en tiempos de pandemia después de muchos años en una ciudad. ¿Por qué no?

4 Escuchar a cada persona.

Estar abierta a lo exterior hace que podamos cargar pilas con una conversación, por ejemplo. Pero si es importante hablar, también lo es escuchar. En el momento más inesperado, nos puede dan un consejo que sirva de trampolín para nuestra vida.

Escuchar enriquece y abre la mente. Siempre hay que agradecer contar con personas a las que podamos escuchar.

5 No querer ser siempre el ganador.

Es importante contar con que va a haber tropiezos, desengaños y fracasos en la familia. Acéptaos y gestiónalos de modo que esos golpes te fortalezcan para seguir adelante.

No quieras ganar siempre en las decisiones de la familia. A veces, renunciar a un éxito personal implica un triunfo mayor para todos (incluida tú) a la larga.

6 Poner el corazón en la familia.

El «corazón» es mucho más que la inteligencia y la voluntad, es la entrega de la persona en lo que tiene como objetivo de vida. Poner el corazón en la familia es defenderla contra viento y marea, es no pararse ante los obstáculos… y, sobre todo, es ponerle mucho amor para que cada día sea mejor la vida de los tuyos, que son tu vida.

7 Ser flexible para actuar distinto.

Ser creativo es aplicar esa frase popular que dice que a veces la línea más directa para llegar a un sitio no es la recta. Ser flexible nos permite buscar el plan B y disfrutar haciéndolo sin echar de menos el plan A. Esto aplica a los imprevistos en la cocina, a los planes de descanso y a tantísimas otros momentos de la familia.







