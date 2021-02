Descubierta una rara tela de «verdadera púrpura» de la época del rey David

El color, reservado para el clero y la nobleza, no ha menguado en 3.000 años

Los expertos han descubierto un pequeño alijo de tela teñida en un color púrpura, tradicionalmente reservado para la antigua aristocracia. Los restos, que incluyen tela tejida, una borla y fibras de lana, datan del año 1000 a. C. Esta línea de tiempo los ubica dentro del reinado de monarcas bíblicos, como el rey David.

Según Science Focus, el antiguo tejido fue desenterrado en el valle de Timna, un distrito del sur de Israel conocido por la producción de cobre. Es el primer descubrimiento de tela teñida de púrpura de la Edad del Hierro en Israel o las regiones circundantes.

Science Focus habló con el investigador Dr. Naama Sukenik, quien señaló que la realeza, así como la nobleza y el clero usaban el tinte púrpura.

«Verdadera púrpura»

En el informe oficial, publicado en PLOS ONE, el Dr. Sukenik agregó que el intrincado proceso de extraer el pigmento púrpura de los moluscos lo convertía en uno de los recursos más valiosos de su época.

El pigmento se extraía de las glándulas de varias especies de caracoles mediante procesos químicos que tardaban días en completarse. En ese momento, el tinte se consideraba una hazaña tecnológica y tenía un precio elevado.

The Times of Israel informa que el color del tinte se llama «púrpura verdadera» o «púrpura de Tiro». Señalan que el tinte también se utilizaba para colorear la tela que recubría los espacios sagrados, como los antiguos tabernáculos y templos. Aunque el tinte era muy valorado, los caracoles de los que se extraía se consideraban sucios y no kosher.

Se cree que la tela ha sobrevivido tanto tiempo porque fue enterrada en un clima árido. Sin embargo, se desconoce cómo terminó este resto tan valioso en el valle de Timna, en un lugar llamado Colina de los Esclavos. Los caracoles se habrían obtenido del mar Mediterráneo, que se encuentra a cientos de kilómetros del sitio.

Esto sugiere además que era propiedad de alguien que podía permitirse la importación de textiles tan lujosos desde lejos.

Lee más en The Times of Israel y en el informe oficial aquí.







