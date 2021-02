Mi novio quería que abortara. Yo elegí a mi hija

Karín es peruana: quedó embarazada y fue abandonada por su novio. "Mi pequeña traerá muchas cosas mejores a mi vida. No estoy sola, estoy con Dios"

Karín tiene 29 años, lleva dos viviendo en Italia y es peruana. Está embarazada de ocho meses y cuando supo que estaba esperando un bebé, inmediatamente eligió el nombre: la llamará Valentina.

Cuando llegué a Italia trabajaba en la casa de una chica como mujer de la limpieza, su nombre era Valentina y me enamoré de ese nombre. Le dije: «cuando tenga una hija la llamaré así».

Llevaba seis meses saliendo con su novio y se quedó embarazada. Él quería que abortara, ella se negó, entonces él la dejó y desapareció.

Hablamos por teléfono, y a pesar de su poco italiano, me llamó la atención su sencillez. Iba directa al grano, diciendo lo necesario.

Dijo lo que debía sin digresiones, adornos, paréntesis. Una entrevista solo con lo esencial:

Estoy segura de que mi hija me traerá muchas cosas bonitas.

Lo segundo que me sorprendió fue la total ausencia de juicio contra quienes, ante el anuncio de su embarazo, no sólo no la ayudaron, sino que la empujaron a abortar. Sin rastro de amargura, enfado o resentimiento.

También intentaré respetar su dignidad y su fe, sí, Karín es una mujer de fe. Te cuento su historia cuidando de no añadir cosas inútiles, de no caer en juicios fáciles.

– Hola Karín, ¿qué cosa sucedió cuando descubriste que estabas embarazada?

En julio de 2020 fui a hacerme pruebas y descubrí que estaba embarazada, de unas seis semanas. Primero le dije a mi padre y él estaba muy molesto, me dijo: «¿cómo es esto posible?». Se enfadó tanto que decidí irme de casa y fui a ver a mi prima: alquilé una habitación.

Llevaba seis meses con mi novio, también peruano, y le dije que estaba embarazada cuando ya estaba de dos meses. Esperé porque tenía un poco de miedo de su reacción. Cuando se enteró me dijo: «no, hay que abortar».

Le dije que no lo haría y que si él no quería esta responsabilidad, yo seguiría sola. En ese momento trabajaba cuatro horas todos los días, haciendo limpieza en una farmacia. Entonces, cuando me dijo que me hiciera un aborto, le dije que no, que lo habría hecho sola: «Puedo».

Trabajé y pasaron meses, después de que hablamos se fue, me dejó y desapareció. Al principio estaba triste, lo sentía, lloré, tenía miedo. Pero cuando supe que estaba esperando una niña, me concentré en ella pensando en positivo y… ¡adelante!

– ¿Cómo estás ahora?

Ahora estoy tranquila, si al principio me costaba no solo trabajar sino estar embarazada y sola, ahora ya no es así. Estoy bien, estoy serena. Pensaba que mi novio también quería una familia, pero no quería y no puedo obligarlo. Me hice fuerte y seguí adelante, nunca pensé en abortar a mi hija, me dije: «Yo puedo hacerlo sola».

Ahora estoy de ocho meses y me siento feliz. Vivo con mi prima, ella me apoya, trabajé hasta el séptimo mes pero ahora no puedo porque me ha crecido la barriga. Mi padre está aceptando poco a poco mi embarazo.

– ¿Quien te ayudo?

Mi madre que está en Perú cuando supo que estaba embarazada llamó a una amiga suya que vive en Turín y me contactó: “Quiero encontrar una iglesia, un centro que pueda ayudarte”.

Se tomó en serio mi situación y me dijo que fuera a la parroquia de San Giuseppe Artigiano en el Centro de Ayuda Vital Tiburtino: allí, gracias a la presidenta Daniela Ferrara y los voluntarios, recibí ropa para la bebé y vitaminas para el embarazo. Se han puesto a disposición para ayudarme y ofrecerme lo que necesito.

– ¿Por qué viniste a Italia?

La situación en Perú es difícil, vine a Italia para vivir un futuro mejor. Ahora sin trabajo, con la Covid, todo ha cambiado, pero antes trabajaba y pude ayudar a mi mamá y a mis hermanos que están en Perú.

– ¿Qué les diría a las mujeres solteras que tienen miedo de quedarse embarazadas?

Diría mi experiencia: un niño es una bendición de Dios, no hay aborto, una vida es una cosa hermosa que traerá cosas buenas a la vida de las madres.

– ¿Qué te sostiene?

Creo en Dios, creo que después de que nazca mi bebé, muchas cosas mejores vendrán a mi vida. Tengo mucha fe en Dios, cuando fui a hacer la ecografía me dijeron que mi pequeña tenía un hueco en el corazón, como si no se hubiera formado bien.

Estaba preocupada, preocupada, pero siempre rezaba mucho, le pedía a Jesús que guiara a mi pequeña, que me ayudara. Luego, cuando me hicieron la última ecografía, los médicos me dijeron que ella estaba bien, que el corazón estaba bien. Sé que aunque mi familia está lejos, no estoy sola, estoy con Dios.







Te puede interesar:

EE.UU: ¿Les preocupa el bebé pero olvidan a la madre? No es cierto





Valentina deriva de valiente, solemos decir: un abogado valiente, un profesional valiente. ¡Karín es una madre valiente, una mujer valiente, valiente! No se dejó atrapar por su pareja que quería abortar, sino que optó por cuidar a su hija, su tesoro, su herencia. Y encontró en su accidentado camino algunas personas sensibles y generosas que la apoyan en nombre de la Vida.

Agradezco a María Luisa Di Ubaldo, presidenta de Federvita Lazio, por darme la oportunidad de conocer su historia y compartirla con nuestros lectores. En vista del 43º Día Nacional de la Vida que celebraremos en Italia el 7 de febrero, me pareció lindo contar una historia en la que la Vida gana gracias al coraje de una madre.