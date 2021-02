Estas monjas quieren apaciguar tu corazón con sus cantos

En plena pandemia, clarisas del Reino Unido lanzaron un álbum de canciones sagradas que rápidamente alcanzó la cima de las listas

Música relajante para traer bálsamo al corazón en estos momentos difíciles. Esta es la loca apuesta que han hecho las 23 clarisas del Convento de Arundel (sur de Reino Unido) con su nuevo disco Light For the World.

Lanzado el 14 de octubre de 2020, rápidamente subió a la cima de las listas, número 1 en Álbumes de artistas clásicos y en la Lista oficial de especialistas en música clásica para el Reino Unido durante casi tres semanas.

“Estamos encantados de que nuestra música haya tocado el corazón del público y haya sido número uno en el ranking clásico. Esperamos que Light For The World les brinde paz, alegría y una sensación de calma en este difícil momento de aislamiento y estrés”, dijo la hermana Gabriel Davison en una entrevista con The Catholic Universe.







