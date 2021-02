“No nos abandonen”, claman las almas del Purgatorio

Con la indulgencia del Año Jubilar de san José puedes sacar una cada día

Alguna vez te lo he contado. Es una historia que me piden mucho. Cuando empezó el Internet se crearon lugares para intercambiar ideas. Yo frecuentaba uno católico. Hablamos de nuestra fe, vivencias y compartíamos testimonios. Una noche, recuerdo que era viernes, empezamos a conversar como de costumbre. De pronto se me ocurrió hacer una propuesta:

―¿Qué les parece si cada uno comparte alguna historia de un evento que lo haya impactado como católico? Así pasaremos un rato memorable.

A todos les encantó mi propuesta y empezaron los testimonios. Muchos eran sencillos, eventos cotidianos. Yo conté algunas historias y vivencias con mi Ángel de la Guarda que siempre me ha sacado de apuros mayúsculos. Entonces llegó ella, la participante que solía aportar de último, como resumiendo lo que en cada encuentro debatíamos.

Un impactante testimonio

―Ocurrió el día de la Primera Comunión de mi hijo pequeño ―empezó diciendo―. Aquel domingo íbamos tarde a la Iglesia y andábamos apurados. Ayudé a mi hijo a vestirse y nos marchamos en el auto de mi esposo. Durante la Eucaristía recordé lo que una vez leí que aquellos que acudan a la Primera Comunión de un familiar podrían obtener una indulgencia plenaria (borran todo resto de pecado dejando el alma dispuesta para entrar inmediatamente en el cielo) bajo ciertas condiciones. La primera es querer ganar la indulgencia, las otras son: confesión tan pronto se pueda, comunión y rezar por las intenciones del Papa.

Hizo una pausa que todos respetamos, interesados en conocer el resto de la historia.

―Pedí a Dios que me diera el don de esa Indulgencia para concederla a un alma bendita del Purgatorio, aquella que estuviese más abandonada, sin oraciones y necesitada de su Misericordia. Comulgué y antes de salir de aquella maravillosa eucaristía recé un rato por las intenciones del Papa. En el trayecto a casa apenas hablamos, pero veníamos felices. Cuando llegamos a la casa, me tocó abrir la puerta.

Nos sorprendió con otra breve pausa, como recordando. Y luego continuó:

―Cuando introduje la llave en la cerradura, antes de girarla, una suave brisa me envolvió. Me volví con curiosidad porque el viento no estaba soplando en ese momento. “¿De dónde vendrá esta brisa?”, pensé. Entonces escuché cerca de mi oído una suave voz que con claridad me dijo: “GRACIAS”.







Indulgencias en el Año de san José

¿Por qué te lo cuento? Estaba en el cuarto ordenando algunos documentos cuando escuché una charla que tenía absorta a mi esposa Vida. Me acerqué para escucharla también.

El Padre Santiago Martín (Franciscano de María) explicaba las indulgencias que podemos ganar en el Año Jubilar en honor a San José y las condiciones que el Papa pide para poder conseguir esa indulgencia plenaria.

Con esa indulgencia podemos sacar un alma del Purgatorio cada día.

Quedé enganchado con el vídeo y pensé: “¡Esto es maravilloso! Un regalo que no debemos perder. ¡Deben saberlo todos!”. Por eso te comparto el vídeo. Me encantó. Míralo amable lector, no tiene desperdicio… y compártelo con cuantos puedas. Las buenas noticias se deben esparcir.

¡Dios te bendiga!







