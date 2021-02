Este impresionante arreglo para misa fue compuesto por un sacerdote autodidacta

El padre Thomas de Beyer compuso la impresionante ‘Missa Lucis’ sin tener educación musical formal

El sacerdote católico alemán Thomas de Beyer ha compuesto un conmovedor arreglo para misa, Missa Lucis. La obra es una de las composiciones litúrgicas contemporáneas más hermosas que hemos escuchado en la última década. Pero lo más impresionante es que el padre De Beyer completó la pieza sin tener educación musical formal.

El padre De Beyer contó a Aleteia que sus intereses musicales se desarrollaron siendo muy joven. A pesar de recibir clases de piano siendo niño solamente durante un año, nunca renunció a su amor por la música. Lo que empezó siendo un divertimento improvisado en el piano terminó convirtiéndose en un estudio autodidacta de música. Desarrolló su oído para la composición musical analizando las obras que le gustaban. Su estudio cubría un amplio abanico musical, desde el sacerdote compositor Marco Frisina a la sensación del pop Bruno Mars.

En la nota de prensa referente a Missa Lucis, el sacerdote comentó:

Poco a poco, las canciones cobraban vida, bastante sencillas al principio. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se volvieron más armoniosas. A medida que me iba haciendo mayor, fui comprendiendo que componer implica escuchar más que producir sonidos. Hay una profunda fascinación en escuchar creativamente y, en mi opinión, la música es una enorme oportunidad para conmover a las personas con el mensaje cristiano, el mensaje de Dios.

Ahora, las melodías inspiradas de Missa Lucis representan un testimonio de la fe del padre De Beyer, además del valor de la entrega del estudio personal. La pieza dura solamente unos 10 minutos, pero hay mucha música en Missa Lucis. Cinco movimientos nos presentan Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, y Ave Maria, en un estilo grandioso acompañado de una orquesta y coro a gran escala.

Una música predestinada

Missa Lucis fue un proyecto que tardó seis años en gestarse. El padre Thomas explicó que desarrolló las melodías en 2015, mientras servía como capellán en Cottbus. Por casualidad, conoció a la estrella alemana de ópera Marlene Lichtenberg, que escuchó sus ideas preliminares y le animó a continuar. Desde ahí, las fichas empezaron a caer una tras otra. Según afirmó:

Siguiendo una intuición, fui a una iglesia con adoración eucarística perpetua en Berlín, la iglesia de St. Clement. En la entrada del centro parroquial me encontré con una trabajadora voluntaria llamada Susanna. Le pregunté si conocía a un arreglista… Cinco minutos después, tenía el contacto de un astrofísico, el doctor Ondrej Jaura, quien más tarde accedería a desarrollar el arreglo.

El arreglo del doctor Jaura no podía encajar mejor en la Missa Lucis. Sus acordes expansivos en el coro aportan una emoción especial a la obra. La pieza final del puzle musical fue lograr la participación de la directora de reputación internacional, la doctora Anna Szostak. De Beyer dijo que contar con ella para la realización de este proyecto era “como un sueño hecho realidad”.

De Beyer expresó sobre la Missa Lucis en general:

Missa Lucis significa “Misa de Luz”. Cristo mismo dice: “Yo soy la luz del mundo” (Juan 8, 12). Y Él está presente en la santa Eucaristía, compartiendo con nosotros la gracia celestial por el poder de su cruz y su resurrección. Si nuestra música ofrece a los oyentes aunque sea un vistazo de la belleza y sacralidad de la liturgia católica, nuestra misión estará cumplida.

Aunque Missa Lucis es la mayor pieza en el repertorio del padre De Beyer, no es su primera incursión en la escena musical. En 2020, De Beyer también compuso Welcome On Earth, un himno provida para la Marcha por la Vida en Berlín. La canción, publicada en julio de 2020, contaba con la cantante croata invidente Bernarda Brunovic, que interpretó la canción de estilo disco.







