El DT que hizo viral a la Virgen en la final de la Copa Libertadores

La Virgen de Schoenstatt reapareció de la mano de Cuca en el partido Santos-Palmeiras y todos hablaron de ella

Fue una final de Copa Libertadores de América 2020 sin demasiadas emociones y con un profundo cero a cero casi hasta el final. El encuentro del pasado sábado 30 de enero entre los equipos brasileños Santos y Palmeiras dejó mucho que desear para los amantes del fútbol.

Sin embargo, en medio de los aspectos deportivos que poco importan ahora, hubo un hecho que llamó la atención. En este caso, de la mano del director técnico de Santos, Alexi Stival –más conocido como Cuca–, quien salió a la cancha con una remera más que particular.

Efectivamente, todas las miradas y comentarios en redes sociales hicieron énfasis en el particular atuendo de Cuca, quien lucía en su remera una imagen gigante de la Virgen de Schoenstatt.

“Es para darme confianza durante los juegos”, había dicho en enero en entrevista con Infobae el propio Cuca.

Pero la imagen de la Virgen no es la primera vez que aparece de la mano de Cuca. Pues en otras instancias de la Copa, como la propia semifinal que ganó contra Boca Juniors, también se vio la misma imagen.

Lo mismo sucedió en el encuentro con Gremio y hasta con otras imágenes similares de la Virgen.

A continuación un comentario publicado por el propio sitio oficial de Schoenstatt:

“Hoy el tema no para de circular en grupos de Whatsapp. Fotos y escenas del partido con Cuca usando su camiseta de la MTA, han alegrado y entusiasmado a las personas para confeccionar camisetas de la Mater. Al mismo tiempo, provocó una impensada unión de los adversarios en la cancha de fútbol, como un comentario de un hincha de la LDU (Liga Deportiva Universitaria de Quito), desclasificada por Santos en los octavos de final, que afirmó: Lo peor es que le ganaron a mi equipo en la ronda anterior pero ya con este gesto del entrenador, ¡me hago hincha del Santos!”.

Un minuto decisivo, pero lleno de serenidad

Minuto 97 del tiempo reglamentario. La final se encaminaba al alargue. Pero en ese momento se produjo una curiosa jugada que involucró a Cuca con un jugador de Palmeiras. En ese instante, Cuca se interpuso entre el balón y el jugador, hecho que culminó en la expulsión del técnico brasileño.

No obstante, a pesar el momento de tensión sobre el final del partido, Cuca nunca perdió la calma y dejó el campo de juego con absoluta serenidad. Una vez más un movimiento llamativo: Cuca, portador de la remera con la Virgen, saltó a la tribuna y se quedó con un grupo de hinchas.

Inmediatamente, tras un pase largo, llegó el gol de Palmeiras que le diera el título de campeón de América. Santos, el equipo de Cuca e históricamente vinculado a Pelé, se iba perdedor, pero con la frente en alto.

Una vez más la serenidad de Cuca, quien a pesar de la derrota continuó con su porte e imagen llamativa de la Virgen.







Un hombre de fe

Quienes conocen a Cuca saben muy bien que se trata de un hombre creyente que nunca ha escondido su fe. Por ejemplo, ya en 2013, cuando dirigía a Atlético Mineiro, año en que obtuvo la primera Libertadores para ese club, había lucido la imagen de la Virgen.

“Salimos campeones. Es la misma camisa que tengo hace tiempo con la imagen de nuestra señora María. Yo adoro a la Virgen María”, había explicado el propio Cuca, recuerda Infobae.

Es que el propio Cuca ha manifestado públicamente que dedica gran parte de su tiempo a rezar:

“Muchas veces, todos los días y también en las noches. Rezo a la Virgen María por mi salud, la de mi familia, por mis amigos y por el Santos, para que siga en la Copa”.

La fe más allá de la gloria

Santos no salió campeón de la Copa Libertadores 2020. Curiosamente la jugada que finalizó en el gol de Palmeiras tuvo también de alguna manera a Cuca como protagonista. Pero eso ya no importa, pues el testimonio de este hombre, traducido en gestos y palabras, ya dejó huella. Obviamente, la Virgen en su pecho no es cábala, sino cuestión de fe.

“Rezo todos los días por mi familia, no solo por el fútbol”, sentenció Cuca, el DT de dilatada trayectoria profesional que hizo viral a la Virgen en la final de la Copa Libertadores.







