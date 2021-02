Efraín Ruales, el hombre que une a Ecuador en oración

El asesinato de un popular presentador de TV con mensajes llenos de fe, esperanza y humor

Sucedió en la mañana del 27 de enero en el norte de Guayaquil (Ecuador). El asesinato del popular presentador de televisión (Ecuavisa) de 36 años Efraín Ruales sigue conmocionando al país sudamericano.

Por estas horas las preguntas continúan. Es que el crimen aconteció a plena luz del día y hasta el presidente Lenín Moreno ordenó que las investigaciones acontecieran con mayor celeridad, recuerda por estos días BBC Mundo.

Lo que ha trascendido hasta el momento es que Ruales había salido de un gimnasio y poco después fue atacado desde un vehículo. Posteriormente, la propia Policía informó que había encontrado varios orificios de bala del lado del conductor del vehículo de Ruales.

Por otra parte, entre las principales hipótesis se destacaba la acción de sicarios, todo en medio de la crisis de la pandemia del coronavirus y también de un país inmerso de manera continua en denuncias de corrupción. El caso más reciente, un día antes del asesinato de Ruales, con la nueva sentencia contra el exvicepresidente Jorge Glas a manos de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.







Cadena de oración

Más allá de las tramas y procesos dolorosos, mientras persiste el interés por aclarar lo sucedido con Efraín Ruales, los mensajes de apoyo y congoja no se hicieron esperar. Desde la tendencia en redes sociales del hashtag #JusticiaEfrainRuales hasta un contundentes llamado de oración que estaba previsto para este 1 de febrero.

Una de las personas involucradas en este llamado, además de la comunicadora Verónica Camacho, ha sido el actor Richard Barker.

«Este lunes a las 21:00 pedimos que todos tengan un listón negro, una vela y entremos en oración», expresó el actor, tal cual recuerda El Universo.

«Este no es un tema político, esto no es un tema de religión, es un tema que nos podamos unir todos los que creemos en Dios. No importa la religión que seas, todos unámonos en oración y pidamos por este país y volvamos a unirnos como hermanos«, agregó.

El propio Barker agradeció el apoyo del padre Vicente Agila, quien hizo referencia a través de un mensaje a la necesidad de “doblar las rodillas y hacer oración” por la paz de Ecuador.

Fe, esperanza y humor

La muerte de Efraín Ruales conmocionó de manera especial por su fama y la manera en que se comunicaba a través de las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram eran frecuentes sus mensajes de fe, esperanza, pero también con expresiones cargadas de humor.

Hoy la muerte de este joven tiene en vilo a Ecuador, que se une en oración de manera especial para que situaciones como éstas no acontezcan nunca más.







Ecuador: Mario Ruiz, un arzobispo emérito que muere por coronavirus