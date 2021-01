El poderoso consejo del Padre Pío cuando una pandemia golpeó Italia

La gente estaba aterrorizada por una pandemia en 1918 y le preguntaron al Padre Pío qué debían hacer

Durante el verano de 1918, Italia se vio muy afectada por la gripe española, lo que obligó a cerrar escuelas y a paralizar negocios locales. Fue un momento aterrador para estar vivo, ya que parecía que todo el mundo se iba a infectar de este virus salvaje.

Muchos se asustaron por este repentino giro de los acontecimientos, y en Italia acudieron al Padre Pío.

En la biografía Padre Pío The True Story publicada por Our Sunday Visitor, se registra la respuesta del santo místico a esta pandemia mundial, con las poderosas palabras de consejo que le dio a una de sus hijas espirituales.

En septiembre, todos en San Giovanni Rotondo parecían estar enfermos, las escuelas estaban cerradas y el poco comercio que había en la ciudad se detuvo.

200 personas de una población de diez mil murieron en los siguientes meses. Las hijas espirituales del Padre Pío se acercaron a él aterrorizadas y le suplicaron que las salvara. «No temas«, le aseguró a Nina Campanile. “Ponte bajo la protección de la Virgen, no peques y la enfermedad no te vencerá”. Aunque algunas de las “hijas” enfermaron, ninguna murió.

La respuesta del Padre Pío a la tragedia

También respondió a la tragedia que lo rodeaba ofreciéndose como víctima para el mundo.

El Padre Pío ya se había ofrecido como víctima para el cese de la guerra. También se ofreció como víctima por los chicos del “Seraphic College”, del que ahora se desempeñaba como director.

Y el 17 de septiembre se ofreció como víctima para el fin de la epidemia.

Poco tiempo después, el Padre Pío recibió los estigmas del Señor, signos visibles de la Pasión de Cristo en su cuerpo.







Te puede interesar:

¿Qué son los estigmas? ¿Cómo se sabe que son auténticos?





Pase lo que pase en nuestras propias vidas, el Padre Pío nos recuerda que debemos confiar en el Señor, no temer y ponernos bajo la protección de la Virgen María.







Te puede interesar:

Esta es la oración que Padre Pío rezaba a la Virgen María





Aquí otros consejos de San Pío de Pietrelcina para mejorar tu vida espiritual: