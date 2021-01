Imagen de san José queda intacta cuando quemaron el auto de un sacerdote

P. Matheus: "Estoy seguro de que fue una liberación de San José, estoy absolutamente seguro de que San José me salvó una vez más y no tuvo mayores consecuencias"

Esta imagen de san José permaneció intacta después de un incendio provocado en el automóvil de un sacerdote. Sucedió en Porto Murtinho (Mato Grosso, Brasil), el pasado sábado 23 de enero. El p. Matheus Ferreira, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, fue objetivo de unos delincuentes, que lograron ingresar al condominio donde reside el cura. Los bandidos prendieron fuego al auto con gasolina.

El hecho ocurrió al amanecer. Se ha llamado a la policía y los bomberos, pero aún no han identificado a ningún sospechoso, porque el sitio no tiene cámaras instaladas. La única pista es un encendedor que se encontró cerca del vehículo en llamas. Otros autos que se encontraban en el estacionamiento del condominio no sufrieron ningún daño.

No es la primera vez que el cura sufre un susto relacionado con el fuego: el pasado mes de junio también se incendió la parroquia, pero la causa fue un cortocircuito.

San José, intacto

En medio de los restos del automóvil quemado este sábado, la imagen de San José que el cura se llevaba consigo en sus visitas a los feligreses quedó intacta. Según el sitio web de Porto Murtinho Notícias, el p. Matheus declaró al respecto:

“Tuve este mismo sentimiento (de liberación) en cuanto vi que San José no ardió. Estoy seguro de que fue él quien llevó a alguien a ver este incendio, a llamar al Departamento de Bomberos. Estoy seguro de que fue una liberación de San José, estoy absolutamente seguro de que San José me salvó una vez más y no tuvo mayores consecuencias. Y está ahí, intacto”.

La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús pidió a los fieles que se unan en oración para que Dios «tenga piedad de los ciudadanos que han cometido esta barbarie».

En este Año de San José, la parroquia ha emprendido varias iniciativas para promover la devoción al santo padre adoptivo de Jesús. Un ejemplo es que, todos los miércoles, un grupo de fieles se une para rezar el Oficio de San José.

Además, el día 19, los feligreses organizan una caravana por la ciudad en honor al santo esposo de Nossa Senhora. A través de la red social, la parroquia informó:

“En un gesto de amor y devoción, la comunidad ha adquirido la imagen de San José y la ha llevado al sacerdote para que la bendiga. Ya son 40 imágenes de San José adquiridas. La intención es que todas las casas católicas tengan una imagen del Glorioso San José, para que la Devoción al Patriarca de la Iglesia crezca en el transcurso de este año 2021 ”.







