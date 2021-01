La religión ya no significa nada para casi la mitad de los jóvenes españoles

España se haya inmersa en una cuarta ola de secularización, que relegará a los católicos, practicantes y poco practicantes, a una minoría. Lo sostiene el sociólogo español Juan María González-Anleo, uno de los autores del informe Jóvenes españoles. Ser joven en tiempos de pandemia.

Este macro estudio, realizado cada cuatro años desde 1984 por la Fundación SM, es considerado como la más completa radiografía sobre la juventud española. Analiza la evolución de la opinión, tendencias e intereses de jóvenes entre 15 y 29 años, desde una perspectiva integral.

González-Anleo es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, y experto en Juventud y Sociedad por la UNED. Es el encargado de la parte primera del estudio, relativa a la evolución de las creencias de los jóvenes, y entre ellas, la espiritualidad y la religión.

Y en su opinión, el presente estudio confirma una afirmación que él mismo defendía en la edición anterior del informe, publicada en 2017: España se haya inmersa en una nueva ola secularizadora, con claras consecuencias para el tejido católico español en los próximos años.

«Según los datos de nuestro informe la religión viene perdiendo terreno desde que se iniciaron, en el año 1984, pero ha habido momentos de aceleración especialmente fuertes de este fenómeno, especialmente entre 1999 y 2005, con un auténtico «salto mortal», una pérdida de 18% de católicos solamente en cinco años», explica el sociólogo, en entrevista concedida a Aleteia.

Nos hallaríamos ante una cuarta ola, que seguiría a otras tres, definidas por Alfonso Pérez Agote, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en su obra Cambio religioso en España: los avatares de la secularización (Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2012).



La primera ola coincidiría con el principio de siglo y hasta los años 30, con el anticlericalismo que acabó explotando violentamente en la Guerra Civil española. La segunda ola tendría lugar en los años 60, con la llegada del bienestar económico. La tercera habría tenido lugar entre 1999 y 2005 en la que los católicos (de los más practicantes a los menos) se reducirían bruscamente en un 18%. Esta tercera ola se habría caracterizado por haberse producido una «expulsión» del cristianismo de las raíces culturales de España.

Ya en el informe sobre juventud española de 2017, el propio González-Anleo vaticinaba que se estaba produciendo un nuevo hundimiento de las cifras de católicos en España, con un descenso brusco (de un 13%). Ahora, con los datos del nuevo informe en la mano, el sociólogo confirma su predicción: En los últimos cuatro años, el descenso ha sido de un 10% más. Y esta cuarta ola, predice, va a ser «igual o más fuerte» que la tercera.

De los datos del informe 2016-2020 que acaba de salir a la luz, hay una serie de conclusiones que arrojan aún más luz sobre lo que está sucediendo con los jóvenes españoles:

«En el nuevo Informe hemos decidido incluir, junto con religión, el tema de la espiritualidad y parece que la tesis de los «vasos comunicantes» se cumple: a medida que baja la religión como importancia en la vida, aumenta, y mucho, otro tipo de creencias y su repercusión en la vida del joven», nos explica González-Anleo.

«Este tipo de creencias, de las que se lleva hablando desde hace mucho ya como nuevas espiritualidades, contaba con un muro de contención que era la cultura cristiana aún imperante. Al caer esta, la entrada de nuevas espiritualidades se hace incontestable…»

A nuestra pregunta sobre qué panorama se dibuja para el futuro de la Iglesia en España, González-Anleo afirma:

«Los datos del presente informe no pueden ser más claros: aquella pérdida de un 13% de católicos no puede ya ser interpretada como la cola de arrastre de la tercera ola de secularización sino, como el comienzo de una nueva, tan fuerte o más que la anterior, habiendo descendido en solamente cuatro años el número total de jóvenes católicos, incluidos, insistimos, los no practicantes o nominales, de un 40,4 a un 31,6%, casi un 10%, lo cual, en contraste con los datos de diez años antes, en 2010, sumaría un 22%. En solamente 10 años, por lo tanto, los jóvenes católicos se han reducido más de un 20%, pasando de ser aproximadamente la mitad de los jóvenes españoles a no alcanzar ya siquiera ser un tercio de ellos».