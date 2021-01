El Mandaloriano: Por fin una serie para toda la familia, y sin grietas

El Mandaloriano supuso el retorno de un estilo de ficción de aventura que parecía olvidado, con, finalmente, nuevas generaciones que se suman a la afición de Star Wars.

De la mano de Jon Favreau, el espíritu que sobrevoló las aventuras del sublime equipo de héroes integrado por Luke, Leia, Han, Chewbacca, R2D2 y C-3PO –con los aliados temporales de Obi Wan, Lando y Yoda- ha regresado.

Ni odios viscerales ni pasiones incontrolables animan al Mandaloriano y compañía. No hay complejos entramados familiares ni descensos a las mayores miserias humanas y universales. No hay un dolor extremo en las escenas de violencia, que nunca son excesivas; si hay humanos que caen, casi siempre llevan cascos. Y en general, los caídos, son droides.

Con Din ‘Mando’ Djarin como protagonista, gente con pasado que busca redención lucha unida por la paz y la justicia contra unos villanos que producen más pena que ira. El resultado, hasta ahora, 16 capítulos que pueden ser de principio a fin compartidos por una familia entera, episodios aptos para todo público ponderados por crítica y audiencia. ¿Qué más pedir?

Sana aventura

Nos habíamos acostumbrado a que el género aventura en la ficción audiovisual esté abordado desde otros géneros: historias de romance, tensiones existenciales dramáticas en sus autores, thrillers políticos. Y cuando no, cuando la aventura se presenta como el eje de la historia, un hiperrealismo visual y emocional que termina excluyendo miembros de la familia, y forzando a que si se apuesta por el entretenimiento audiovisual, por hogar se multipliquen las pantallas encendidas en simultáneo.

Pero esa apuesta a la sana aventura, en general encarnada por un grupo de amigos, en este caso, El Mandaloriano y Grogu – Baby Yoda como fue instantáneamente apodado- no tiene en la serie de Disney Plus un producto ridículamente inocente y simple.

Cierto es que no hace falta conocer la evolución las teorías filosóficas del bien y el mal para entender los diálogos, ni ser analista de la lucha de poderes geopolíticos, pero hay en cada episodio una reflexión subyacente sobre el valor de la bondad, la verdad, e incluso, sutilmente, la belleza, además de una puesta en valor de la aspiración universal a la libertad en lo social y a la amistad en lo interpersonal.

Diversos filósofos se dedican a proyectar en la eventual vida extraterrestre cuales serían los valores morales universales compartidos con los hombres, para justamente poner en valor lo constitutivo de la humanidad. El Mandaloriano recorre ese camino en la búsqueda de la virtud intergaláctica sin hacer foco, como se hace en ocasiones en las aventuras interestelares, en el poder del lado oscuro.

¿Polémicas?

Como siempre en un mundo libre donde la opinión está debidamente respetada, hay lugar al disenso. Y algunos personajes y protagonistas han generado cierto repudio. Así lo sugiere el blog especializado en el mundo Disney Pirates and Princesses.

Por un lado, ocurre que quien interpreta a la ex combatiente de la libertad Cara Dune es la actriz Gina Carano, otrora luchadora de artes marciales mixtas, que no ha tenido tapujos a la hora de expresarse en Twitter identificándose con ideas enarboladas por el Partido Republicano en Estados Unidos. Numerosos y ruidosos fanáticos de la serie han pedido su expulsión de la serie por las ideas de la actriz.

Por otro lado, denuncia el portal, hay discusiones en Lucasfilm sobre el rol de Luke Skywaker, quien, alerta de spoiler, tiene su momento de gloria al final de la segunda temporada como no lo tuvo en ningún momento durante todo lo filmado desde el final de la trilogía inicial. Según escribe el blog, un sector de Lucasfilm cuestionaría la figura del hijo de Anakin por representar un modelo de héroe conservador, asociado a una “narrativa masculina” propia del, se escribe en el blog, patriarcado.







El Mandaloriano cierra grietas

Paradójicamente, Mark Hamill, actor que encarna a Luke, parece encontrarse en la vereda ideológica opuesta a Carano. Y además, si hay personaje que pondría en jaque la supuesta visión de “narrativa masculina” en el universo de Star Wars, como Rey, como Jyn en Rogue One, es justamente el personaje de Dune. Por un lado, se cuestiona el personaje, pero no el intérprete. Pero desde el mismo sector, se cuestiona al intérprete, pero no al personaje.

Pero estas discusiones parecen no influir en el camino del Mandaloriano. Según Pirates and Princesses, Jon Favreau, productor y corazón y mente detrás de El Mandaloriano, contaría por el momento con el favor de los dueños de Disney, y en consecuencia de Lucasfilm, para conducir Star Wars de acuerdo a su visión.







Respaldo casi unánime

El respaldo popular al universo Star Wars de Favreau ha sido, con la excepción de estas voces, casi unánime. Y así como Favreau es un eslabón importantísimo del Universo Marvel, particularmente en la historia de Iron Man, su impronta en la otra gran fábula espacial cinematográfica, la madre de todas ellas, puede llegar a ser tan importante con el tiempo como la del propio creador George Lucas.

En última instancia, sin pretensiones ni ambiciones ideológicas o políticas, lo que busca Favreau es lo mismo que buscaban los viejos amos del cine de aventuras Lucas o Steven Spielberg: entretener audiencias familiares con los mejores recursos cinematográficos disponibles. Si lo mejor es con cuatro estupendas heroínas como se ve en una de las escenas finales del último episodio de El Mandaloriano, con una figura osca y dominante por donde camine como la interpretada por Pedro Pascal, o con una tierna relación filial entre su Mando y Baby Yoda, con directores o directoras, con artistas republicanos o demócratas, da igual. Entretenimiento familiar para todos al fin, sin grietas.

Se está rodando cine de aventuras para la familia del bueno. Star Wars redescubrió lo grande de su génesis. Por más que se vea por streaming, lo extrañábamos. Déjese a Favreau seguir haciendo camino en esta galaxia muy, muy lejana.