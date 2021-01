El Papa pide cristianos unidos y preocupados por los necesitados

Francisco escribió una carta publicada en la que elogia el ‘sueño de justicia’ del reverendo Martin Luther King Jr

El papa Francisco instó hoy a los cristianos del mundo a dar testimonio de su fe permaneciendo unidos y preocupados por las necesidades de los demás. El llamamiento lo hizo a través de su cuenta en Twitter este 19 de enero de 2021.

“Jesús nos invita a permanecer unidos a Él para dar mucho fruto (Jn 15, 5-9). Permaneciendo en el Señor encontramos el valor para salir de nosotros mismos, preocuparnos por las necesidades de los demás y dar nuestro testimonio cristiano en el mundo. #Oración#UnidadDeLosCristianos«.

Sueño de justicia

En línea con el diálogo ecuménico y el testimonio de la fe, el papa Francisco había escrito una carta publicada, el 18 de enero, en la que elogia el ‘sueño de justicia’ del reverendo Martin Luther King Jr., reconocido pastor estadounidense de la Iglesia bautista y activista a favor del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses, contra la guerra en Vietnam y la pobreza en el mundo.

Francisco explicó que con «la injusticia social, la división y el conflicto» que amenazan hoy el bien común, las personas necesitan “redescubrir y volver a comprometerse con la visión del Rev. Martin Luther King Jr. de trabajar sin violencia por la armonía y la igualdad para todos”.

“Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros”, escribió el líder de la Iglesia Católica citando su encíclica social sobre la Fraternidad.

La carta del Papa fue enviada a la Rev. Bernice King, hija del líder de los derechos civiles asesinado y CEO del King Center en Atlanta.

Asimismo, el mensaje de Francisco resonó en el evento en memoria del reverendo King, con motivo de una cumbre organizada en Atlanta por su familia y seguidores para mantener vivo el legado del pastor afroamericano a favor del diálogo, la paz y la justicia social.

No vernos como extraños sino como vecinos

«En el mundo actual en el que se multiplican los desafíos relacionados con las injusticias sociales, las divisiones y los conflictos que obstaculizan la realización del bien común, el sueño de Martin Luther King de armonía e igualdad entre todas las personas, obtenido mediante la no violencia y los instrumentos de la paz, sigue siendo siempre pertinente».

De esta manera, “podremos vernos no como «extraños» sino como vecinos, en la verdad de nuestra dignidad común como hijos del Todopoderoso.

“Sólo en el constante compromiso diario para hacer esta visión concreta es posible trabajar juntos para crear una comunidad basada en la justicia y el amor fraternal”, escribió el Papa Francisco, rezando para que caigan «las bendiciones divinas de la sabiduría y la paz» sobre todos los participantes de la cumbre.