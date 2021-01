Tus deseos (también los salvajes) te muestran lo que necesitas

No dejes nunca de buscar, de soñar

Los deseos, también los desordenados, siempre esconden una necesidad honda, verdadera. Pensar en ellos en lugar de reprimirlos ayuda a acercarse a lo que buscas, a lo que necesitas…

Un día Jesús preguntó a dos de sus seguidores -Juan y Andrés-: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron con otra pregunta: «¿Dónde vives?».

¿Es la curiosidad, o el deseo lo que mueve los pasos de Juan y Andrés? Quieren saber quién es ese hombre. Quieren conocer a Jesús y se acercan sin esperar que Él se dé cuenta.

Pero Jesús los ve y les pregunta por qué lo buscan. O mejor aún, qué es lo que buscan. Esa pregunta ha recorrido mi alma muchas veces a lo largo de mi vida…

¿Qué me mueve?

He buscado muchas cosas. Me ha movido el deseo de una vida plena, el anhelo de un infinito inalcanzable, el sueño de tocar las estrellas.

Me ha movido la curiosidad, siempre he sido curioso. También esas ansias mías por ser feliz, por alcanzar todo lo que sueño. He buscado con ojos de niño, de joven, de adulto. Y escarbado en medio de los bosques queriendo encontrar la perla escondida.

He subido montañas empinadas queriendo ver la flor oculta en lo alto de la cima. Y deseado tocar la plenitud en noches de insomnio. Como un náufrago soñando la orilla salvadora. Como un buscador perdido que desea hallar lo que no posee.

Así he vivido desentrañando misterios y deseando tocar la meta dibujada ante mis ojos. Hoy me detengo ante esta pregunta que resuena de nuevo en mi alma. ¿Qué busco hoy, qué deseo?







Siempre soñar

Busco lo imposible. Y tal vez me detengo ante la realidad que me rodea queriendo que acabe la pandemia, que pase la enfermedad, que vuelva aquella normalidad a la que me había acostumbrado y ahora echo de menos.

Me daría miedo responder que ya no busco nada, que me he cansado de esperar, y de buscar. Es tal vez eso lo que en ocasiones siente mi alma al verse vacía de sueños y deseos, vacía de logros.

No quiero una vida así sin nada a lo que aferrarse. No quiero una vida hueca, vacía. Quiero una vida llena de sueños, insatisfecha, incompleta, siempre en camino. Es la vida que me gusta, la que deseo.

Creo en esa promesa que Dios me hizo un día como a Samuel:

«Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras».

También a mí me prometió que no me dejaría nunca solo, que no me abandonaría. Y yo le dije lo que repito cada mañana:

«Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor; Él se inclinó y escuchó mi grito».

Es la promesa que se repite en mis entrañas. Le pertenezco a Dios para siempre:

«¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios?».

No reprimir

Deseo escuchar lo que grita en mi alma y no reprimirlo con falsos miedos. Quiero ser yo mismo, lo sé, soy de Dios para siempre. Y no hay nada fuera de mí que pueda apartarme de Él.

Sólo puede alejarme lo que hay dentro de mí, en mis miedos enfermos, en mis deseos inmaduros. Dios posa siempre de nuevo su mirada sobre mí y me pregunta: