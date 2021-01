¿Para qué planificar este año nuevo?

“La santidad cristiana no consiste en ser impecables, sino en la lucha por no ceder y volver a levantarse siempre, después de cada caída. Y no deriva tanto de la fuerza de voluntad del hombre, sino más bien del esfuerzo por no obstaculizar nunca la acción de la gracia en la propia alma, y ser, más bien, sus humildes colaboradores.” (Pedro Beteta López, “La vocación explicada por Juan Pablo II”).