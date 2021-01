Es ciego pero ha podido ver a su hijo con las manos

Nathan Edge será papá en algunos meses. Desde los 7 años es ciego, y cuando su esposa se hizo la ecografía de las 12ª semana, le quedó la tristeza de no poder ver esa imagen de su hijo. Una amiga de la familia le hizo una bellísima sorpresa.

Este joven casi-papá de 26 años compartió en Twitter la alegría que sintió cuando recibió un regalo de una amiga de la familia, Deb Fisher. Tomó la ecografía y la transformó en un bordado. Se volvió una imagen en relieve y Nathan al tocarla logró ver a su hijo.

How incredible is this 😍



Received this amazing surprise today… it’s an embroided tactile version of our 12 week baby scan, so for the first time as a blind dad to be, I’m able to build a picture of our baby scan through touch ❤️



Can’t describe how amazing this is 😍 pic.twitter.com/3Qm01MlzhS