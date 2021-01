Un político que no tiene la capacidad de decir nosotros es porque no está a la altura: El Papa habla al Canal 5 de Italia sobre pandemia, aborto en Argentina y otros temas actuales

«O nos salvamos todos con el ‘nosotros’ o nadie se salva». El papa Francisco invita a salir mejores de la crisis actual a través de la unidad que es superior al conflicto y al egoísmo, mientras que afirmó que los políticos, los pastores o los cristianos que no tienen la capacidad de decir ‘nosotros‘ en lugar de ‘yo’, es porque no están a la altura de la situación.

‘El mundo que quisiera’, ha sido el titulo de la entrevista exclusiva al Papa transmitida en la noche de este 10 de enero de 2021 en el Canal 5 de Italia. El líder de la iglesia católica respondió a preguntas sobre el aborto, la violencia en el Capitolio de Washington, enfrentar la crisis de la pandemia, las vacunas, la fe, entre otros argumentos.

Francisco fue presentado como un líder “amado en todo el mundo” y como una guía en tiempos difíciles. Ante la pandemia, el dilema es “cómo salir de esta crisis mejores y no peores”, recalcó.

‘Nosotros’

«La indiferencia nos mata, porque nos distancia. En cambio, la palabra clave para pensar en las formas de salir de la crisis es la palabra «cercanía». Si no hay unidad, no hay cercanía, advierte el Papa, «se pueden crear tensiones sociales incluso dentro de los Estados».

En estos tiempos difíciles, el Papa exhortó a la unidad para responder a las personas que sufren: «toda la clase dirigente no tiene derecho a decir yo… debe decir nosotros y buscar la unidad frente a la crisis».

«Un político, un pastor, un cristiano, un católico, incluso un obispo, un sacerdote, que no tiene la capacidad de decir nosotros en lugar de yo, es porque no está a la altura de la situación».

Además, reafirmó que «los conflictos en la vida son necesarios, pero en este momento deben dar lugar a unas vacaciones», y por ende, superar los intereses personales y agostas para trabajar por la unidad «del país, de la Iglesia, de la sociedad».







El aborto

Por otro lado, las imágenes de las mujeres argentinas que manifestaban en las calles de Buenos Aires a favor de la legalización del aborto, sirvieron de fondo para la reflexión reiterada por el papa Francisco de que el aborto no es un problema religioso, sino de humanidad en el contexto general de la «cultura del descarte» que atenta contra los más débiles, ya sean niños por nacer, discapacitados, migrantes o ancianos.

«El problema del aborto», advierte, «no es un problema religioso, es un problema humano, anterior a lo religioso, es un problema de ética humana». «Es un problema que incluso un ateo debe resolver en su conocimiento.» «¿Es correcto acabar con una vida humana para resolver un problema, cualquier problema? ¿Es correcto contratar a un asesino a sueldo para resolver un problema?», cuestionó en respuesta a la pregunta del periodista Fabio Marchese Ragona.

‘Hay que vacunarse’

El papa Francisco aseguró que “todos deben vacunarse” dado que es una “decisión ética”. El Papa será inyectado con la vacuna autorizada en la Unión Europea, el preparado por Pfizer-BioNTech. El Vaticano iniciará una campaña de vacunación para inmunizar a sus 400 residentes y 4000 empleados a partir del próximo 15 de enero.

«Yo creo que éticamente todos deben tomar la vacuna. No es una opción, es una acción ética. Porque juegas con tu salud, juegas con tu vida, pero también juegas con la vida de los demás. Y explica que en los próximos días las vacunas comenzarán en el Vaticano y él también ha hecho una «reservación» para esto.

«Sí, debe hacerse», repite, «si los médicos lo presentan como algo que puede ir bien y que no tiene peligros especiales, ¿por qué no tomarlo? Hay una negación suicida en esto que no puedo explicar».

Las palabras del Sucesor de Pedro llegan en momentos en los que muchos países de Europa han endurecido sus restricciones tras el aumento de los contagios por coronavirus y varios hospitales están al colapso.

Francisco considera que llegó el momento de «pensar en el nosotros y borrar el yo por un período de tiempo, ponerlo entre paréntesis. O nos salvamos todos con el ‘nosotros’ o nadie se salva».

En este contexto, cabe recordar que el médico personal del papa Francisco, Fabrizzio Socorsi, murió por complicaciones debidas al covid-19, según medios vaticanos (09.01.2021). Socorsi, 78 años, sufría de una patología oncológica y se encontraba internado en el hospital Gemelli de Roma.

Violencia en el Capitolio

Francisco comentó la violencia desencadenada por partidarios de Donald Trump en el Capitolio el pasado 6 de enero. Francisco sostuvo que estaba «asombrado», considerando la disciplina del pueblo de los Estados Unidos y la madurez de su democracia.

Asimismo, explicó que siempre hay algo malo cuando hay «gente que toma un camino contra la comunidad, contra la democracia, contra el bien común».

Francisco condenó la violencia: «Debemos reflexionar y comprender bien y para no repetir, aprender de la historia», estos «grupos para-regulares que no están bien insertados en la sociedad, tarde o temprano realizarán estas situaciones de violencia».

«Gracias a Dios – añadió el Papa – que esto ha estallado y fue posible verlo bien porque puede ser remediado. Sí, esto debe ser condenado, este movimiento así, independientemente de las personas».

«La violencia siempre es así, ¿no? Ningún pueblo puede presumir de no tener un día un caso de violencia, sucede en la Historia, pero debemos entender bien para no repetir, aprender de la Historia».

En efecto, Francisco hizo la petición este domingo (10.01.2021) de «proteger los valores democráticos» y recordó que la violencia es «autodestructiva», al referirse al asalto al Capitolio en Washington y rezar por las cinco víctimas fatales, entre ellos un policía.







Cercanía concreta hacia quienes sufren

El papa Francisco instó a ser concretos en la fraternidad y en la caridad: preguntar a las personas qué necesitan y cómo se les puede ayudar. Y dar respuesta inmediata. «Este es el desafío: hacerme cercano al otro, cercano a la situación, cercano a los problemas, hacerme cercano a la gente«.

«la cultura de la indiferencia» se vence con la cercanía.. «Se habla de una saludable indiferencia ante los problemas, pero la indiferencia no es saludable. La cultura de la indiferencia destruye, porque me distancia».

Las palabras del papa estuvieron acompañadas por imágenes de mujeres y niños confinados que cantan desde los balcones, filas de empobrecidos que esperan una ración, Bergoglio que camina en la Plaza de San Pedro vacía el 27 de marzo, los médicos de la UCI exhaustos, enfermos de coronavirus atacados al respirador, prófugos en chalupas, guerras y niños con hambre.

Un escenario que solicita soluciones concretas. En este sentido, para no salir derrotados de esta pandemia, Francisco pide reflexionar sobre dos prioridades entre tantos problemas graves: los niños que sufren y las guerras. «Debemos pensar en cosas concretas: Hoy cómo se puede cambiar esta situación? “Las estadísticas dicen que quitando un mes de gastos militares, se daría de comer por un año a toda la humanidad que sufre hambre”.

Viajes cancelados en 2021

En la entrevista transmitida por el canal de Mediaset, el Papa también demostró ‘prudencia’ por el panorama complejo de su visita anunciada a Irak en marzo debido a la pandemia de coronavirus.

El obispo de Roma habló del tema cuando se le consultó sobre cómo su vida había cambiado debido a la pandemia y cómo tuvo que cancelar los viajes que había planeado para el año pasado. “Sí, tuve que cancelar viajes a Papúa Nueva Guinea, Indonesia… porque en conciencia, no puedo promover aglomeraciones, ¿no? Ahora, no sé si el viaje a Irak se puede realizar. La vida ha cambiado”, sostuvo.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede había anunciado que el viaje papal se llevaría a cabo del 5 al 8 de marzo en un periplo que incluye la capital Bagdad; a Ur, una ciudad vinculada a la figura de Abraham en el Antiguo Testamento; y Erbil, Mosul y Qaraqosh en las llanuras de Nínive.