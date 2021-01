El mejor regalo para los niños más vulnerables de Venezuela

La Fundación Voluntarios en Acción está integrada por jóvenes que han encontrado en la caridad destinada a los más vulnerables, un campo de acción y de compromiso que los identifica con su fe cristiana

Era 30 de diciembre en horas de la mañana. Al difícil año 2020 le quedaban pocas horas para finalizar. Pedrito, de nueve años, de un barrio pobre de Guatire, en el estado Miranda (Venezuela), llegó con su madre al salón parroquial de la Iglesia Santa Cruz de Pacairigua. El niño no lo sabía: recogería el regalo que no recibió en la Nochebuena.

Al escuchar su nombre, lo primero que sus ojos vieron fue un paquete envuelto en un bello papel regalo. Lo sostenía un joven voluntario que lo llamaba con insistencia. Dentro del paquete se encontraba su anhelado carro de control remoto, tal como había pedido en su carta al Niño Jesús, aunque el 24 de diciembre no obtuvo la respuesta esperada.

¡Cómo el que le pedí al niño Jesús!

La alegría de Pedrito era inmensa. “*¡Mira, es un carrito como el que le pedí al Niño Jesús!”, *le decía a su madre y al resto de chiquillos que luego, también recibirían sus presentes. Hacerles regalos a los niños en esa fecha, es una costumbre muy arraigada en Venezuela, aunque en los últimos años la crisis y los altos precios de los juguetes, ha truncado esta alegría en muchas familias. Pedrito y su madre ahora estaban felices.

Con Susana, de 10 años, ocurrió algo parecido. La niña quedó sorprendida por la muñeca que le entregaron. Sí. En Venezuela como en muchos países, las niñas reciben muñecas de regalo. Susana se veía encantada con aquella Barbie y su juego de ropa. “*Tenía dos navidades sin recibir regalo*”, comentó la tía que la llevó al salón de la iglesia parroquial.

Para niños y adultos esta Navidad 2020, como las demás celebraciones religiosas, fue “atípica”. Sin embargo, los jóvenes de la fundación Voluntarios en Acción, las hicieron “algo más vivibles”, y a muchos niños les permitieron un sueño que jamás olvidarán.

“¡Es un regalo de esperanza a pesar de la pandemia!”, decía el joven que entregaba los regalos en el amplio salón. Entre las jornadas del 24 y 30 de diciembre, al menos 350 niños recibieron un juguete a pesar de las carencias materiales de sus familiares.

Ante la pandemia no podíamos quedarnos de brazos cruzados

En efecto, se trató de dos actividades que en el marco de la Navidad y Fin de Año 2020, realizó la *Fundación Voluntarios en Acción*, una organización integrada por jóvenes creyentes. Los hemos visto en recorridos a los barrios llevando comida elaborada, ropa y medicamentos para los más vulnerables. Han encontrado en la labor social, un amplio campo de acción y de compromiso propios de la fe cristiana que profesan.

“Con sus dos últimas actividades de fin de año, la fundación concluyó con rotundo éxito las actividades previstas para lo que ha sido un año complejo como el 2020”, dijo para Aleteia, Erikson Ystúriz, uno de los motores que impulsa esta organización.

Explicó que, en lugar de rendirse ante la pandemia, ésta los motivó *a buscar nuevas estrategias para no dejar de hacer lo que mejor hacemos que es ayudar al prójimo en distintas áreas*. “*Al inicio de la pandemia no sabíamos qué hacer, pero comprendimos que, como equipo, no nos podíamos quedar de manos cruzadas*”, aseguró.

“Muchas personas nos necesitaban, solo debíamos estudiar la complejidad de la situación y revisar internamente que otras capacidades podíamos desarrollar como personas resilientes”, indicó el proactivo y solidario comunicador social.

La solidaridad fue el mejor regalo en Navidad

Ystúriz detalló que gracias al apoyo de distintos colaboradores dentro y fuera del país, *Voluntarios en acción* pudo realizar sus actividades de fin de año. “La primera de ellas denominada: *Regalemos Amor*, fue realizada el 24 de diciembre, beneficiando a los niños de la comunidad El Cambural y barrio El Milagro. Luego, el 30 de diciembre, *Un regalo de Esperanza*, fue la actividad realizada en la iglesia parroquial.

“Nuevamente se beneficiaron a niños, niñas y representantes con un plato de comida típica de la época de Navidad en Venezuela, se les entregaron juguetes, ropa nueva o usadas pero en buen estado, y realizaron juegos y cantos infantiles”, indicó el vocero de la ONG destinada a la ayuda social y humanitaria desde la visión de la Iglesia.

Redes sociales como herramientas de trabajo

Las actividades de Navidad y Fin de Año no han sido las únicas a lo largo de 2020. La fundación migró algunas acciones a las plataformas digitales para no dejar de cumplir con sus compromisos anuales pautados, resalta Ystúriz. En mayo ofrecieron un concierto Live vía Instagram, con motivo del día de las madres, y junto a otros colaboradores llevaron a cabo un sorteo en julio con motivo del día del niño.

“Además, desarrollamos la campaña *Ruta de la Solidaridad, atendiendo desde el inicio de la pandemia a más de 25 comunidades vulneradas del municipio Zamora, llevando alimentos ya preparados y el día del niño entregaron alrededor de 400 almuerzos”, dijo.

En noviembre realizaron su segundo encuentro, un espacio donde se reunió la directiva, voluntarios activos colaboradores y embajadores, para evaluar el caminar del 2020, planificar la agenda del 2021 y recibir formación a través de ponentes invitados.

Finalmente, Ystúriz invitó a seguir las actividades de la fundación a través de sus distintas redes Facebook, Youtube e Instagram como @fundacionvoluntariosenaccion.