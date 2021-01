David Y. Zhang, el doctor que atendía a sus pacientes descalzo

Zhang es un famoso médico de origen chino que vive en Nueva York. Pese a sus logros, su mayor ambición está en el cuidado de los pacientes

David Y. Zhang es el director médico del Excelsior Laboratory, con sede en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, sus orígenes se sitúan a 12.000 kilómetros de allí: “Nací y crecí en el Tíbet, en China”, explica.

Zhang trabajó en el campo y en las fábricas. Sabe lo que es una larga y dura jornada, y eso le marcó.

Conexión con los pacientes

Cuando hizo sus primeras prácticas como estudiante de Medicina, recuerda que “iba descalzo, como iban los pacientes a los que tenía que atender. Eso me hacía conectar con ellos”. A su vez, decidió que en su profesión tomaría la especialidad de Medicina del Trabajo: “Me gusta ayudar a las personas”, afirma.

Un investigador de prestigio mundial

Hoy el Dr. Zhang es un prestigioso investigador en Estados Unidos. Ha logrado más de 10 patentes en biotecnología, algunas de ellas relacionadas con el diagnóstico del cáncer. Ha hecho grandes aportaciones en el campo de la oncología, de la salud pública y de la nanotecnología, entre otros.

Es autor de numerosos libros (entre ellos, uno sobre los efectos del asbesto en la salud) y ha escrito más de 100 artículos científicos.

Un puntal en la comunidad china más vulnerable

Su legado es importante en el plano científico, pero él subraya su conexión con la comunidad. “A los chinos nos cuesta pedir ayuda –afirma- y expresarnos como comunidad. Somos más bien tímidos. Necesitábamos un liderazgo que nos ayudara a encontrar recursos para mejorar la salud de la comunidad china en Nueva York.”

“La red de médicos SOMOS ha sido un instrumento eficaz para conseguir –prosigue- lo que la comunidad china necesitaba, con el doctor Ramón Tallaj, su fundador, y con el doctor Henry Chen, de origen chino, como presidente.”

Zhang es Director-Jefe Médico de Eastern Chinese American Physicians (ECAP), de la IPA, y vicepresidente ejecutivo de la Chinese Community Accountable Care Organization (CCACO).

Además, ayuda a ser nexo de unión entre la red médica SOMOS y la comunidad china afincada en Nueva York.

“Doctor, me encuentro mejor”

Estos cargos no han hecho que el doctor Zhang se aparte de su fuerte sentido vocacional. Para él, la Medicina es un servicio que presta a todas las personas sin diferencia de raza, poder económico o religión.

eimgny.com El doctor Zhang ayuda en la labor de atención médica a la comunidad china de Nueva York desde la red de médicos SOMOS.

«Estoy agradecido de poder ayudar a mi comunidad»

“Estoy agradecido –asegura- de poder aportar conocimiento a las futuras generaciones y también de ayudar a mi comunidad. Como doctor, si haces un diagnóstico y das un tratamiento al paciente, cuando el paciente vuelve y te dice ‘doctor, me encuentro mejor, ya no me duele la rodilla’, eso te cambia el día.»

Cuando te ofrecen una taza de té…

Añade: «A menudo también hay pacientes que me dicen ‘doctor, tuve dolor de espalda muchos años y con su tratamiento me encuentro mejor, puedo trabajar’. Y te ofrecen una taza de té. Eso es magnífico.»

«O andando por la calle, me saludan ‘hola, doctor Zhang”. Se acuerdan de que tú los has tratado. Y eso es maravilloso!, concluye.

Aquí puedes ver el vídeo sobre el doctor Zhang:







