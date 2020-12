Música sacra en los estilos musicales del siglo XX

El libro de arena es un cuento perteneciente al homónimo libro del escritor Jorge Luis Borges. Lo llamó así porque, como la arena, no se sabía muy bien dónde estaba el inicio y el fin. Hay algo de todo eso en la música sacra, que dio a luz hace muchos, muchos siglos y proclamó eternidad

Se trata de un estilo imperecedero con segmentos, a veces, poco delimitados. Es mágica, pero puede resultar confusa y compleja descifrarla agudamente. Pero también es góspel, clásica y gregoriano, pero también villancico o canto ambrosiano.

Es todo; es nada. “Depende de la sensibilidad. No puedo dar una respuesta exacta a la pregunta qué no es música sacra, porque ésta es un acto ritual, cultural. El rito debe cultivar la mente y el corazón. Una melodía es sacra en la medida en que hace rito y culto”, admite el monseñor Vincenzo De Gregorio.

¿Qué es la música sacra?

Ambigua, como la modernidad y la contemporaneidad, la música sacra por lo tanto no comienza y no termina. Si dio a luz antes de su origen es imposible que las vanguardias sonoras le pongan el punto y final antes de su muerte. Tampoco los géneros o estilos musicales que impactaron en el último siglo, principalmente en Inglaterra o EE.UU. Es más: Pop, punk, reggae, rock, blues, soul, jazz, electric folk… Todos han bebido de ella, y al revés.

Los escritores y expertos de música italianos Danillo Galli y Riccardo Marra desglosan una playlist que fotografía y desmenuza perfectamente cómo la temática religiosa pudo inspirar a grandes genios del siglo XX. Un rezo, una invocación a dios, la búsqueda incesante de la fe, la huida del diablo o el deseo de separar márketing y religión obsesionó, atormentó a empujó a Bob Dylan, Elvis o U2 a poner sellos eternos en la historia de la música… Sacra.

Danilo Galli

Give yourself to Jesus (A. Franklin)

Picture of Jesus (Ben Harper)

Every grain of sand (Bob Dylan)

Dead man dead man ( Bob Dylan )

Why don’t you look into Jesus (L. Norman)

Jesus was an only son (B. Springsteen)

God bless this child (Billie Holiday)

Prodigal son (versión Rolling Stones)

God is good (James Brown)

Everybody hurts (R.E.M.)

Jesus is just alright (The Byrds)

Jesus (The Velvet Underground)

God can (The staples singers)

Riccardo Marra

1) Pearl Jam – «Sometimes»

2) U2 – «I still haven’t found what I’m looking for»

3) Jeff Buckley – «Halleluja»

4) George Harrison – «My Sweet Lord»

5) Smashing Pumpkins – «If there is a god»

6) Depeche Mode – «Personal Jesus»

7) Elvis Presley – «Reach out to Jesus»

8) Nina Simone – «Sinnerman»

9) Johnny Cash – «God’s gonna cut you down»

10) Mark Lanegan – «On Jesus Program»

11) Temple of the dog – «Wooden Jesus»