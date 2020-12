“Amén”, la canción-oración de los Montaner

Ricardo Montaner junto a sus hijos, -Mau, Ricky y Evaluna-, y su yerno, Camilo, cantan este tema en el que desvelan sus temores más profundos, pero también su confianza en Dios

Los Montaner desnudan su alma como nunca en esta canción. En “Amén” revelan aquellas cosas que le piden al Señor y que albergan en lo más íntimo de su ser. Mau, Ricky, Evaluna, Camilo y Ricardo compusieron juntos este tema en el que comparten sus miedos y sus angustias, pero también su profunda confianza en que Dios los acompañará en cualquier tormenta.

La idea de hacer esta canción nació hace un año de la mano del patriarca, Ricardo. Quería colaborar en un trabajo junto con sus hijos y yerno, el cantante Camilo que está arrasando con su música y llevándose multitud de reconocimientos.

Algo muy especial

Pero Montaner padre deseaba que fuera algo especial, un tema que realmente mostrara lo que es esta familia y que, además, pudiera ser una canción que perdurase en el tiempo. Su idea era la de componer todo un himno y la familia quiso esperar al momento oportuno para publicarlo.

Pensaban que la pandemia acabaría antes, pero, viendo el rumbo que están tomando los acontecimientos, los Montaner han decidido lanzar la canción ahora, cuando se necesita el bálsamo de la fe más que nunca. La madre, Marlene, es la que dirige el emotivo videoclip que acompaña la canción y en el que Evaluna aparece tomada de la mano de su padre.

Mostrando así sus sentimientos, la familia, que junta acumula millones de seguidores en redes sociales, quiere hacer ver que no es todo de color de rosa en sus vidas. Como cualquier otra persona, viven momentos de zozobra en los que necesitan que Dios corra en su auxilio. “Estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está del revés”, canta Ricardo en los primeros compases de la canción.

¿Quién contra mí?

“Nadie me ama como tú me amas”, “nadie se salva si no está en tu Reino”, canta, por su parte, Evaluna. “Sé que, aunque esté en un hueco, no estoy solo”, dicen Mau y Ricky, mientras que Camilo implora, “cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti”.

Todos juntos entonan el estribillo: “Amén, Amén, aquí está mi inquietud, te pido; Amén, Amén y quítame el dolor”. “¿A qué le temo, si cuidas de mí? Si Tú estás conmigo, ¿quién contra mí?”, responden ellos mismos en esta canción-oración que está llena de sentimiento.

Su vocación nació en el coro de la parroquia

La carrera de Ricardo Montaner es amplísima. Cuenta con numerosos discos, duetos, apariciones en televisión y en series y una larga lista de reconocimientos entre los que se incluyen la concesión de la ciudadanía de varios países Latinoamericanos.

De niño, en Venezuela, estudió en un colegio religioso claretiano y buena parte de su vocación musical nació en el coro de la parroquia.

Sin embargo, fue de adulto cuando vivió una fuerte experiencia de Dios al conocer a un niño enfermo en un hospital de Montevideo: “Estaba desahuciado y lo iban a desconectar. A partir de esa oración que hice por su sanación, junto a sus padres, se produjo un momento sobrenatural de cura que fue obra de Dios”. Esa obra de Dios y esa fe ha sido capaz de transmitirla a sus hijos.