El regalo de Navidad de Ludovico Einaudi

A estas alturas del año, habría culminado un 2020 de lleno total en teatros y salas a lo largo y ancho de todo el mundo. Como hace cada año, el mes de diciembre lo había reservado para actuar en su país. Sin embargo, a causa de la pandemia, no ha podido ser.

Ludovico Einaudi regresa siempre a casa por Navidad. Regresa a su Milán, al Teatro Dal Verme, donde cada fin de semana de diciembre, desde hace años, agota las localidades en cuestión de horas.

El genial pianista y compositor lleva meses sin presentarse ante el público. En muchos países, los cines, teatros y conciertos se han suspendido casi por completo. Este factor, unido a la imposibilidad de viajar, ha hecho que muchos artistas hayan cancelado sus actuaciones de este año. Algunos las han postpuesto, otros, directamente, las han dado por perdidas.

Einaudi no ha podido ni podrá tocar este diciembre en Milán. Pero a sus fans nos ha regalado una hermosa grabación en la que interpreta y explica dónde y cómo halló la inspiración para algunas de sus más famosas composiciones, melodías que, a buen seguro, les resultan muy familiares. Porque la música de Einaudi se ha empleado en numerosos anuncios de televisión, en reportajes televisivos, en telediarios y en el cine.

Einaudi ha grabado este diciembre “Between us”, casi 22 minutos en los que el artista explica que “la música nos hace sentir menos solos y más inspirados”, por lo que desea que disfrutemos de este regalo que nos hace a sus seguidores.

El pianista cuenta cómo a través de la naturaleza se inspiró para componer “Walk”. También en la naturaleza y por la naturaleza surgió “Elegy for the Artic”, la pieza con la que participó en la campaña para proteger el Ártico en 2016. Tocó en una plataforma flotante en medio del gélido mar. Descolgaron de un barco con sumo cuidado el piano de Einaudi y allí, en medio del Ártico, interpretó esta melodía con la única compañía de una pequeña foca.







“Experience” fue una pieza que nació en las montañas suizas y que el artista describe como una música que nos permite “elevarnos desde el suelo”. “Nuvole Bianche”, la última de las composiciones de las que habla en este vídeo, es quizá la canción más conocida por el gran público. Einaudi la escribió en 2004 mirando el cielo de la ciudad de Milán, “y así llegó la pieza”, asegura el compositor.

Es casi imposible escuchar esta melodía sin que se erice el vello. Ludovico Einaudi tiene la capacidad de hacer que las notas de su piano sean como palabras que se dirigen al alma.

En sus recitales es muy común ver a gente boquiabierta, a personas conmovidas y a espectadores hasta con lágrimas en los ojos. De ahí el arrollador éxito de este músico italiano, su habilidad para dejar una impronta en todas y cada una de las personas que acuden a sus conciertos o escuchan sus discos.

En su palmarés, además de numerosos premios musicales, también cuenta con premios cinematográficos como el David de Donatello, el Premio de la Academia Japonesa o el Goya a la mejor banda sonora. Este último galardón lo recibió por la música de la película francesa “Intouchables”, un auténtico canto a la vida acompañado por canciones de Einaudi como “Una mattina”.

En publicidad, los seguidores de los Juegos Olímpicos seguro que recordarán el anuncio que en cada cita olímpica la marca P&G dedica a las madres de los atletas. La música, la pone el maestro Einaudi. Es “Divenire”. Véanlo hasta el final y, si pueden, contengan las lágrimas.

Ludovico Einaudi pertenece a una familia de intelectuales muy conocida en Italia. Su padre, Giulio Einaudi, fundó la editorial Einaudi y su abuelo fue Luigi Einaudi, economista y segundo presidente de la República Italiana. Está considerado como uno de los padres de la Italia actual. El Papa Francisco también conoce la obra y el pensamiento de Luigi Einaudi.

En 2017, durante un encuentro con trabajadores en una planta siderúrgica de Génova, el Santo Padre les explicaba que, al igual que la gran mayoría de los trabajadores son honestos, la gran mayoría de los empresarios son también honestos. Y para ilustrar esta idea, citaba Francisco esta frase de Einaudi:

“Miles, millones de individuos trabajan, producen y ahorran, pese a todo lo que nosotros podemos inventar para molestarles, obstaculizarles, desanimarles. Es la vocación natural la que les empuja, no solo la sed de ganancia. El gusto, el orgullo de ver la propia empresa prosperar, adquirir crédito, inspirar confianza a cada vez más clientes, ampliar las instalaciones… todo ello es un motivo de progreso tan potente como la ganancia. Si no fuera así, no se explicaría cómo hay empresarios que en el propio trabajo prodigan todas sus energías e invierten todos sus capitales para retirar a menudo ganancias mucho más modestas de las que seguramente y cómodamente podrían obtener con otros trabajos”.