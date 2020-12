Covid en la Antártida: El día que el virus conquistó el planeta

Hubo que esperar poco más de un año. Pero finalmente el coronavirus ya circula en todos los rincones del planeta. Es que la Antártida, el continente blanco, era el único que aún no había sido afectado por la pandemia que oprime a la humanidad en 2020.

Sin embargo, con la confirmación de parte de las autoridades de Chile de 36 casos positivos en la estación de investigación Bernardo O’Higgins en la Península Antártica, la situación con respecto al coronavirus cambió.

Según recuerdan medios como BBC Mundo, “los 36, de los que 26 son militares y 10 trabajadores de mantenimiento, han sido evacuados a Chile”.

También se recuerda que el anuncio llega a pocos días de que la propia Armada chilena confirmara tres casos positivos en una embarcación que llevaba suministros a la estación antártica.

Sadly #Antarctica is no longer free of COVID-19! The Chilean army today reported 36 personnel at O’Higgins Base have tested positive (26 military and 10 civilians); the station has been undergoing the annual exchange of personnel over the last few weeks; pic @Base_OHigginspic.twitter.com/OKtjqQQ4Om