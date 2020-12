Así se vio (y vivió) el fenómeno “Estrella de Belén”

¿A quién no se le iluminó la cara o le generó gran curiosidad? Desde hace algunas semanas se ha venido anunciando un fenómeno astronómico que se ha conocido a nivel mundial como “Estrella de Belén” o simplemente estrella de Navidad.

Lo cierto es que si bien para muchos la “Gran Conjunción”, aspecto más vinculado a lo científico con respecto a la alineación entre Júpiter y Saturno, no ha sido tan “espectacular”, muchísimas personas intentaron registrar y experimentar un momento único, histórico.

Imagen de la Nasa:

Todo esto a pocos días de la Navidad, la fiesta del nacimiento de Jesús, momento de alegría y esperanza en un contexto oscuro y crítico para todos debido a la pandemia del coronavirus.

Así pues, gracias a este fenómeno, más allá de la subjetividad, todos volvimos a ser un poco como niños, dejándonos sorprender, guiar (igual que los magos de oriente) y contemplar, solo contemplar. Una linda noticia en un tiempo tan especial.

A continuación te dejamos algunas imágenes, además de comentarios en redes, de cómo se ha visto (y experimentado) la «Estrella de Belén» en diversas partes del mundo:

Guatemala:

Brasil

Chile:

México:

Paraguay:

Y más…

