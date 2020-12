Naufragio Trinidad y Tobago: "¿Dónde están nuestros familiares?"

“Güiria está tan lejos del gobierno de Venezuela; pero cerca de Trinidad y Tobago, que no solo es destino y refugio, también carceleros y verdugos de los emigrantes despreciados por Maduro”, parafrasea desde la Isla un venezolano que perdió a su primo en el último naufragio

La aparición de cuerpos flotando en las costas de Güiria, en el estado Sucre, Venezuela, no ha cesado. Es un goteo permanente desde que el 12 de diciembre fueron encontrados los primeros 19 emigrantes venezolanos.

La cifra, de acuerdo con familiares y defensores de derechos humanos vinculados a esta región, pueden formar parte de un grupo compuesto por más de 50 desaparecidos en el Mar Caribe. Todos coinciden en señalar a las autoridades de Trinidad y Tobago que los regresaron de sus aguas territoriales.

La noticia ha sido dura y dolorosa para los familiares y para el país bolivariano. Algunos cuerpos llegaron a las orillas destrozados. Los testigos dijeron que tenían perforaciones de balas, de objetos punzantes (tipo cabillas) o estaban amarrados. Sin embargo, hasta ahora la versión oficial del Estado venezolano no habla de esto. La Fiscalía General encamina sus investigaciones desde la óptica del presunto tráfico ilegal de personas; mientras, la información que llega desde la isla es, literalmente, un mar de dudas.

Emigrantes despreciados por ambos gobiernos

Hasta este 19 de diciembre habían aparecido 29 personas ahogadas. Entre estas personas, cuatro niños: Dariangelys Martínez Rausseo, de 2 años; Analize Martínez, de 6 años; Dylan Astudillo, de 3 años; y Daniel Eduin Patinez, de 8 años. Pero para este 21 de diciembre las redes sociales dan cuenta de nuevos hallazgos que elevaría a 33 los fallecidos.

La investigación para esta nota lleva a consultar a familiares de los fallecidos. Algunos prefirieron no hablar y seguir esperando; otros, pidieron omitir sus nombres por seguridad personal. Uno de estos familiares vive en Trinidad y Tobago desde hace tres años.

“Aquí esperaba a uno de mis primos, pero murió en el naufragio”, dijo vía telefónica para Aleteia. “Tenía conocimiento de que habían llegado a Trinidad, pero los devolvieron en secreto a Venezuela. Después que aparecieron los cuerpos en Güiria se descubrió todo. Esto es una gran injusticia que duele en el alma”, agregó. “Güiria está muy lejos de los afectos del gobierno de Venezuela; pero cerca de Trinidad y Tobago, que no solo es destino y refugio, también carceleros y verdugos de los emigrantes despreciados por Maduro”, dijo muy dolido. “Nuestro clamor seguirá siendo: ¿Qué pasó con los demás náufragos? ¿Dónde están nuestros familiares?”.

Apoyo a familiares de los náufragos de Güiria

La tragedia, no obstante, ha generado diversos apoyos desde la iglesia venezolana, y en Güiria desde la sociedad civil. Con la aparición de los cuerpos, en Güiria se inició una novena en las diferentes parroquias de la Diócesis de Carúpano, dijo para Aleteia el padre Jesús Villarroel, director de Cáritas diocesana. Organizaron la actividad: “Mar de luces”, que se hizo viral, pidiendo “en medio de la oscuridad”, y así mostrar “nuestra oración y afecto para los familiares de las víctimas su clamor llega hoy al cielo”.

Por su parte, la joven güireña Rossanluis Rodríguez, se realizó un maquillaje en protesta a lo ocurrido en esta zona, llamando la atención en las redes sociales. Sus vecinas han replicado la iniciativa. “Me dibujé la bandera de Venezuela y en el color rojo presenté lágrimas de sangre por el derramamiento de la misma”, escribió en su Facebook.

¡Sigamos luchando!

También, en el otro lado del rostro dibujó el mapa de Güiria “ya que somos venezolanos, sucrenses y güireños”. Otra parte representada fue el mar, “no tengo ni que explicar por qué, tenía vendajes con un disparo al corazón porque así de doloroso es lo que está sucediendo y un adhesivo en la boca que dice S.O.S (señal de auxilio) porque nos quieren callar. ¡Sigamos luchando!”, explicaba Rossanluis a sus numerosos seguidores.

En días subsiguientes a la aparición de los cuerpos, se realizaron concentraciones y el viernes 19 de diciembre, los habitantes de la localidad ubicada al oriente de Venezuela, protestaron la presencia de representantes del gobierno de Nicolás Maduro.

¿Por qué emigran los venezolanos hacia Trinidad y Tobago?

De acuerdo con la abogada, Karla Henríquez, del Parlamento Internacional de los Derechos Humanos, los habitantes de Güiria y otras poblaciones de la Península de Paria, se encuentran a expensas de bandas armadas de la zona, siendo ésta una de las principales razones para huir hacia Trinidad y Tobago que es el país más cercano.

“Estas personas, no solamente carecen de una buena asistencia en los hospitales porque no hay insumos, el servicio es precario y para nadie es un secreto esta situación; lo poquito que hacen para comer el diario lo desaparecen, los amenazan, los secuestran y están siendo perseguidos”, expresó en una entrevista que Aleteia consultó en la red social.

“El gobierno trinitario niega haber recibido las embarcaciones”, sin embargo, “las deportaciones masivas de venezolanos no son nuevas en Trinidad y Tobago”, dice Henríquez quien, en abril de 2018, fue testigo de una numerosa deportación en la isla.

“Eran solicitantes de asilo y refugiados. Hubo un reporte de Amnistía Internacional (AI) entonces pero ahora se ha acentuado más porque la crisis de Venezuela también se ha acentuado más y sobre todo hacia esa zona por problemas de todo tipo”.

En esta ocasión expresa que fueron tres embarcaciones: Mi esfuerzo, Mi refugio y Mi recuerdo. “De esas tres embarcaciones, ‘Mi esfuerzo’ se regresó y las personas que llevaba las compartió entre las otras dos embarcaciones”. Alega que de acuerdo a su investigación 55 personas estaban en la embarcación Mi Recuerdo.

Aunque la embarcación “Mi refugio” ya estaba en mares trinitenses no tuvo el permiso para desembarcar y la regresaron el 8 de diciembre con “algunos de los emigrantes, no todos”, dice afianzada en los testimonios de familiares que viven en la isla caribeña.

¿Qué hicieron con las demás personas?

“Las otras dos embarcaciones fueron detenidas por las autoridades de Trinidad y Tobago”, agrega. La activista de DD.HH., preguntó: “¿Qué hicieron con las demás personas? ¿Las asesinaron y las lanzaron en aguas de Venezuela? ¿Por qué la negación de las autoridades de Trinidad y Tobago de compartir la información con los familiares?”.

La abogada sostiene que con esta acción se les está negando el derecho a la justicia y al debido proceso de los migrantes venezolanos. “A que se enfrenten en una corte y expliquen sus alegatos para ver si aplican o no aplican para un refugio o para la protección internacional. Eso es un derecho, el asilo no es un crimen”, expresa.

Hizo un llamado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ONU, OEA, Unicef: “Observen, escuchen a la gente, tomen medidas y acciones; no más pronunciamientos absurdos que no te protegen y no te llevan a nada. La comunidad internacional debe asumir que, ciertamente, en Venezuela hay una crisis y esto está afectando al hemisferio completo”. Los náufragos de Güiria, es un ejemplo evidente.







