La vacuna Pfizer: ¿es segura y ética?

Una asociación internacional de médicos católicos ha publicado un informe en el que explica que la vacuna de ARNm es segura y no plantea problemas éticos

La Unión Europea autorizó ayer la vacunación Pfizer / BioNTech COVID-19 y comenzará a administrarla a finales de esta semana. Cientos de miles de personas en el Reino Unido y los EE. UU. ya han sido vacunadas con el medicamento, después de que esos países otorgaron la autorización de emergencia a principios de este mes.

Hechos para combatir el miedo

Para algunos, sigue habiendo dudas sobre la seguridad de la vacuna, y sobre si recibirla sería compatible con la enseñanza católica. La Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos ha publicado un análisis útil de la vacuna, que debería ayudar a resolver estas preguntas.

La breve reseña, compilada por Rok Čivljak, presidente de la Sociedad Médica Católica Croata, proporciona un análisis científico, pero también desde el punto de vista católico, de las características de la nueva vacuna.

Segura, eficaz y ética, según los médicos católicos

En su conclusión, escribe que la vacuna proporcionaría una protección del 95% contra COVID-19, con solo un pequeño riesgo de reacciones adversas a corto plazo. Además, afirma, es poco probable que la vacuna cause efectos a largo plazo y no presenta «barreras éticas que impidan que los católicos se vacunen».

Aquí resumimos la revisión de Čivljak de algunas de las preguntas planteadas sobre la vacuna Pfizer y la respuesta de la comunidad médica católica.

1 ¿Se incorporará al genoma humano el ARNm de la vacuna Pfizer / BioNTech COVID-19?

El ARN mensajero (ARNm), de hecho, no ingresa en el ADN, por lo que no hay peligro de que altere el genoma humano. La forma en que funciona el proceso es que el ARNm se traduce en proteína, en este caso, la proteína de pico SARS-CoV-2. Dos aminoácidos de esta proteína se modifican aún más en un proceso que produce altos niveles de anticuerpos neutralizantes.

2 ¿Existen consecuencias a largo plazo de las vacunas de ARNm?

Dado que el ARNm se desintegra muy rápidamente, desde varias horas hasta varios días, es poco probable que la vacuna tenga efectos a largo plazo. Por ahora, parece que los posibles efectos secundarios a corto plazo pueden incluir el mismo tipo de efectos indeseables que vienen con la mayoría de las otras vacunas. Estos incluyen hinchazón y dolor en el lugar de la inyección) y general (fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y mialgia).

3 ¿La vacuna desencadenará enfermedades autoinmunes?

Dado que la vacuna no tiene un adyuvante (un agente que mejora la reacción inmunológica), no desencadenará enfermedades autoinmunes. En los ensayos clínicos en los que participaron más de 50.000 participantes que recibieron la vacuna Pfizer, no hubo efectos autoinmunitarios adversos durante el período de seguimiento activo de al menos cuatro meses.

4 ¿La vacuna se fabrica y se prueba de forma ética?

Las células embrionarias de niños abortados no se utilizan en la producción ni en la prueba de la vacuna de ARNm y no contienen componentes de origen humano. La vacuna es un producto de ingeniería molecular, agua, sales de K + y Na + y un lípido que consta de ALC-0315 y ALC-0159 más colesterol y otra molécula lipídica.

Las vacunas de ARNm son diferentes a las vacunas de vectores de adenovirus, como la vacuna producida por AstraZeneca (AZD1222, conocida como vacuna Oxford). Esa vacuna se produjo utilizando células embrionarias de un bebé abortado en los Países Bajos en la década de 1970. Las implicaciones éticas de recibir este tipo de vacuna han sido objeto de debate. Esta semana, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano emitió una declaración sobre la ética de las vacunas.







5 ¿Hubo reacciones adversas que no se registraron durante los ensayos clínicos de fase 3?

Al comienzo de la campaña de vacunación en Inglaterra (vacuna Pfizer), varios de los vacunados desarrollaron reacciones alérgicas. Se descubrió que previamente habían padecido alergias graves. Estas reacciones alérgicas se revertieron médicamente. Por lo tanto, se estipuló de inmediato que aquellos que se sabe que son alérgicos a alimentos, vacunas o medicamentos deben discutir la vacunación con su proveedor de atención médica y, si están vacunados, hacerlo bajo supervisión médica.