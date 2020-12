La crisis de la pandemia ha hecho perder millones de puestos de trabajo. Pero, el papa Francisco ha tranquilizado a los empleados de la Santa Sede y sus familias

El papa Francisco tranquilizó a los empleados del Estado de la Ciudad del Vaticano. Les dijo que, a pesar de las dificultades económicas debido a la pandemia: «Nadie será despedido».

Nadie «debe sufrir el efecto negativo económico» con motivo de la pandemia que causó el cese de millones de puestos de trabajo en el mundo.

El pequeño Estado de 44 hectáreas reciente la crisis económica global. Pues, no recibe ‘liquidez’ de los boletos que los turistas antes pagaban para visitar las obras de arte de los Museos Vaticanos.

Además, de otras fuentes de sostenimiento delimitadas por la falta de turistas en Roma, como por ejemplo la venta de pergaminos con las bendiciones papales, etc., y además de la disminución de donativos.

Estamos juntos en esta crisis

En sus saludos navideños a los empleados del Vaticano, junto a sus familias, Francisco reiteró que no tocará la nómina, ni habrá ajustes que toquen los ingresos de las familias de los empleados de la Santa Sede. «Tú eres lo más importante – dijo Francisco espontáneamente- . No se debe dejar a nadie solo, no se debe echar a nadie».

El líder de la Iglesia Católica asegura que la Gobernación del Vaticano está trabajando «para no disminuir sus ingresos en absoluto». Y en su lenguaje directo, afirmó que no hay una fórmula mágica, como las que hace el mago Mandrake (personaje de tira cómica): «no hay varita mágica, pero todos saldremos adelante como una misma familia», prometió el Papa.

El Papa admitió la fragilidad actual y los obstáculos para el Vaticano. El Prefecto de Economía, el jesuita Guerrero Alves señaló que hubo ingresos de 307 millones de euros y gastos de 318 millones de euros, lo que resultó en un déficit de 11 millones contra un patrimonio neto de 1.402 millones de euros.

Navidad, el Pontífice no regala “panettone” a sus empleados

Con la pandemia, la tradición cambió, así el Papa decidió regalar 5 cajas de paracetamol (medicamento usado para reducir la fiebre y aliviar el dolor) a cada uno de sus subalternos.

Este año, Francisco optó por detalles prácticos, como medicamentos antigripales, máscaras y gel desinfectante para uso cotidiano.

Los alrededor de 4 mil empleados del Vaticano recibieron regalos así durante la actual crisis sanitaria.

Además, el personal tiene derecho al Fondo de Asistencia Médica (FAS). Se trata de la estructura que eroga servicios de salud en el Vaticano.







