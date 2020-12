España: Con la Ley Celáa, peligra la pluralidad educativa

El modelo de la enseñanza concertada funciona en otros países como una garantía de libertad

Si nos fijamos en los modelos educativos de diferentes países occidentales nos damos cuenta que algunos garantizan la libertad de enseñanza y otros la vulneran.

Propongo un ejemplo con el que no puedo estar de acuerdo pues no hay libertad de enseñanza: en Grecia la educación pública es oficialmente gratuita y religiosa (es decir se da la asignatura de religión cristiana ortodoxa porque en Grecia no hay separación de Iglesia y Estado y el estado heleno es confesional ortodoxo). Consecuentemente no existe el concepto de educación concertada.

Varios tipos de concierto

Un sistema muy equilibrado es el de Bélgica y los Países Bajos, donde más de la mitad de los estudiantes asiste a centros concertados. Es decir, centros de iniciativa privada con financiación pública.

Estados Unidos cuenta con un sistema complejo. Predomina la escuela pública tradicional que ha venido a ser corregida recientemente por las charter schools. Este tipo de escuelas públicas no exigen matrícula y la inscripción está abierta a todos los estudiantes. Son escuelas que se manejan de forma independiente y operan con más flexibilidad que las escuelas públicas tradicionales. A cambio se les reclama una mayor rendición de cuentas.

Un buen ejemplo son las exigentes escuelas KIPP donde la exigencia y la educación del carácter predomina y da buenos resultados. Estamos ante una opción en libertad, charters schools, pues son centros que facilitan el ascenso social a alumnos procedentes de familias muy humildes.

También existen escuelas privadas muy caras e inaccesibles para los estratos más desfavorecidos. Sin embargo, Estados Unidos cuenta también con el cheque escolar para 14 estados. Este modelo permite a alumnos de procedencia humilde acceder a escuelas privadas de mayor nivel.

En Gran Bretaña la escuela concertada es baja: si en España es el 24% en el Reino Unido es el 18%. El modelo Academy cuenta con alguna similitud con las escuelas chárter de los Estados Unidos. Tal como señalaba la revista Magisterio en 2010: “El ministro de de educación quiso dotar de mayor autonomía a los centros públicos para que compitieran entre sí. Los padres también podrían crear escuelas libres financiadas con dinero público”.

Un modelo liberal y plural en las antípodas de la LOMLOE. También se ha de decir que el modelo Academy está despegando con pocos resultados. Hay que esperar.

Modelo minoritario

En Alemania los centros concertados lo son extraoficialmente. Reciben financiación estatal para garantizar que en este país no se segregan alumnos en función de la capacidad económica familiar. Además Alemania cuenta con ágil sistema de becas para que las familias que lo deseen lleven a sus hijos a escuelas concertadas lo que de hecho habla de una escuela concertada implícita.

En cualquier caso, es interesante resaltar que Alemania mantiene también con fondos públicos dos opciones pedagógicas distintas, la Waldorf y la Montessori, que hablan muy bien de la libertad de los padres para elegir el estilo de escuela de sus hijos más allá de la elección de una escuela donde el eje es la religión.

En Portugal, el 82,5 % de los niños portugueses acude a colegios públicos y el 13% a la escuela privada. La opción concertada persiste de una manera claramente minoritaria: solo el 4%. Y el gobierno actual, ante los éxitos de la red pública, aun aspira a arrinconar más la concertada.

En Italia la enseñanza se imparte en escuelas estatales y no estatales. Estas últimas son denominadas scuole paritarie (iguales): se trata de escuelas o institutos privados (laicos o religiosos), no gestionados por el Estado, pero que deben someterse a un sistema de controles para ser equiparados en sus títulos a los estatales.

De un total de 8.826.893 estudiantes en Italia, 1.109.585 frecuentan las escuelas paritarias (casi el 13 %). Parece ser que, en los últimos años, para garantizar la libertad de enseñanza las escuelas paritarias van a recibir cada vez más fondos públicos.

Francia: La concertada no se toca

Una nueva imagen de libertad en la iniciativa de creación de centros docentes la ofrece Francia:la escuela privada (católica) tiene 2 millones de alumnos en la enseñanza primaria y secundaria, un 17 % del total. 300 escuelas e institutos judíos tienen unos 30.000 alumnos, y una veintena de escuelas privadas musulmanas tienen unos 2.000 alumnos.

Este modelo concertado está muy defendido por todas las opciones políticas, tanto es así que, cuando en los inicios de los ’80 Mitterrand intentó arrinconar la privada, se le vino encima una manifestación de dimensiones colosales que le hizo retirar el proyecto y ya no se habló más de supresión de la escuela católica

LOMLOE, un modelo monocolor

En España, hoy, existen muchos centros con variados planteamientos: por ejemplo, en función de su opción pedagógica (escuelas Waldorf, Montessori), o para albergar en ellos alumnos de una determinada nacionalidad (escuelas japonesas) o basados en el predominio de una lengua donde caben todos: españoles y particularmente extranjeros que llegan a nuestro país buscando escuelas capaces de acoger su idioma nativo.

Se me dirá que estos últimos suelen ser escuelas privadas. Pues se ha decir que muchas de ellas están apuntando a los conciertos. ¿Razones?Todos los españoles, y extranjeros empadronados aquí, pagan impuestos y con estos impuestos cuentan con el derecho de que se escolarice a sus hijos en la opción que más les satisfaga.

Porque el objetivo de Estado es ofrecer una escuela gratuita para todos los hijos de todos los ciudadanos que contribuyen al erario público. No solo deben beneficiarse de la gratuidad de la enseñanza aquellos que eligen una escuela publica. La Constitución es muy clara al respecto.

Pero con la Ley Celaá en la mano esto parece que está cambiando: la LOMLOE, una ley con objetivo tan concretos –laicista, perspectiva del género, desatención del español como lengua vehicular, una inclusividad que quiere acabar con las escuelas especiales, la casi abolición de la repetición de curso, etc.- no puede satisfacer la demanda plural de las familias españolas.

Pero sutilmente la Ley Celaá propone que nos deslicemos hacia un modelo ideológico y sin libertad.

¿Libre concurrencia de las mejores soluciones educativas?

Es algo muy extraño que en un estado como el nuestro, dónde la Constitución de 1978 garantiza todo tipo de libertades, derechos y ausencia de discriminación estemos configurando un modelo educativo tan restrictivo. La libertad es creativa y es progreso, la libertad habilita la concurrencia de las distintas ofertas en un país plural y democrático.

España garantiza la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad sindical, de empresa, la libertad religiosa, la libertad de reunión y manifestación. La Constitución de 1978 garantiza la libre iniciativa en infinitos ámbitos (fundaciones, ONGs, etc.) que hacen de nuestro país una nación dinámica y en esa riqueza llena de creatividad caben iniciativas que promueven la innovación económica, mejoras en capital social (iniciativas del tercer sector), competitividad y al fin y a la postre una sociedad con un arraigado capital cívico y humano que redunda en beneficio de la productividad y la vida democrática y ciudadana.

Este conjunto de libertades y derechos continua en el artículo 27, con la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes. Se trata de que en el mundo de la educación concurran diferentes ofertas, incluso que compitan, para garantizar la pluralidad y la calidad. El cheque escolar sería la gran solución.

Sin embargo, Ley Celaá, no garantiza esa libertad, esa libre concurrencia, creativa, dinamizadora y de progreso. Fijémonos en el artículo 14 de la Constitución española:

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”

Libertad de elegir

¿Dónde nacen y se mantienen las distintas opiniones, posturas, visiones del mundo, opciones religiosas (no solo la católica, también deben caber las opciones protestantes, judías y musulmanas), opciones políticas, culturales, sociales, económicas? Pues en un mundo en libertad que no discrimina a nadie siempre que respete las leyes básicas que a todos nos permite vivir en sociedad.

Y uno de los lugares donde se defiende la libertad de los españoles, y extranjeros que tienen su residencia en nuestro país, es en la libertad de enseñanza. Y lógicamente también en la libertad de crear centros universitarios, fundaciones, think tanks (como el CIDOB o el Real Instituto Elcano), editoriales, televisiones y todas las iniciativas de la Red. ¿Podemos en España retroceder hacia un modelo de enseñanza único?

Solo un ejemplo para que veamos lo importante que es respetar para todas las familias la libertad de elegir el centro escolar o la educación de sus hijos.

Desde un espíritu liberal defiendo, con cierta radicalidad, el modelo homeschooling para que no solo sea tolerado sino también integrado legalmente en la libertad de enseñanza que garantiza nuestro ordenamiento jurídico. Dinamarca, Irlanda, Estados Unidos, Rusia, Portugal, Francia, Noruega o Polonia son algunos de los ejemplos de reconocimiento legal de esta opción educativa.No creo en este modelo, pero debe ser defendido.

Desoír a la demanda educativa

José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas y portavoz de Concertados explica que “Un 25,4% del alumnado en España escoge la educación concertada, lo que significa que más de 2.000.000 de niños asisten a sus aulas diariamente. Eliminar la concertada implicaría una penalización para las familias que optan por este modelo educativo”.

Según Alvira, “la escuela concertada es una opción educativa tan válida como la pública o la privada y responde a la diversidad de una sociedad plural. Son redes complementarias que permiten a los padres elegir la educación con la que más se identifican y la que quieren que reciban sus hijos. Ahogar la enseñanza concertada sería ahogar el estado democrático de derecho”.

Con la Constitución en la mano, desde el antes mencionado artículo 14, deberíamos además afirmar que conculcar la libertad de enseñanza, es lo que hace la LOMLOE en una grave discriminación que reduce la calidad democrática de nuestro país.