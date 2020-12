¿Estás listo para "El Baby Shower del Niño Jesús"?

Una curiosa y pintoresca campaña de solidaridad en Bolivia de cara a la Navidad

El portal de Belén, la sala de parto más famosa de la historia de la humanidad tenía lo indispensable para tan sublime momento. O casi todo, pues aún no se habían inventado los pañales desechables.

Pero lo que ahora pasa desapercibido, un gran invento en su momento, también hace las veces de gran insumo solidario en tiempos de Navidad. Y para las familias de menores recursos.

Es por eso que desde la Iglesia de Bolivia ha surgido una campaña solidaria bastante particular: la propuesta de recolectar pañales desechables, o más directamente, el “Baby Shower del Niño Jesús”.

En este caso, los destinatarios, niños con parálisis cerebral del Hogar de Dios.

¿No tienes un pañal a mano?

Detrás de esta iniciativa se encuentra la Pastoral de la Niñez y la Parroquia de San Juan Bautista de Bibosi, quienes están solicitando pañales para adultos como forma de colaboración para una institución vinculada a la comunidad católica en Bolivia.

Según recuerda Iglesia Viva, desde hace años se hace referencia a este evento que está vinculado a la “dulce espera de la Virgen María” y que tiene también el objetivo de compartir cantos, dinámicas.

En este año tan particular marcado por la pandemia, las donaciones en el marco del «Baby Shower del Niño Jesús» también tiene como objetivo atender las necesidades del hogar, como el pago de sueldos y cubrir gastos de mantenimiento.

Parroquia San Juan Bautista de Bibosi

También un ballet

Por último, los encargados de organizar este evento también recuerdan que en esta oportunidad contarán con el acompañamiento del ballet Fusionarte, quienes interpretarán un baile típico conocido como “chuntunqui”.

“Las personas que deseen colaborar con esta noble labor en favor de los más necesitados y desprotegidos, recibimos su aporte especialmente pañales tallas GL o XXG o también en artículos de limpieza: lavandina, detergentes o en efectivo que será utilizado para la compra de medicamentos”, se indica. Por más información y colaboración ver aquí.

Mientras tanto, mientras el niño Jesús llega, la esperanza no se detiene. En medio de las dificultades siempre la mano solidaria y el amor. Ahora también a través de un gesto que seguro Dios no desechará. Y una idea para imitar o desarrollar no importa dónde estés.







Te puede interesar:

Una generación de padres que hace mucho más que cambiar pañales











Te puede interesar:

Regala a quien pasa necesidad una cesta de Navidad saludable