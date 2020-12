Navidad en tiempos de pandemia, el Papa invita a vivirla espiritualmente

El Papa recuerda restricciones y malestares por medidas de seguridad anti covid: "Pensemos en la Navidad de José y María ¡No fueron rosas!"

El Papa Francisco recordó hoy que esta Navidad puede vivirse de forma más espiritual y sin consumismo. Lejos de las carreras por los regalos, las ofertas, las filas en los centros comerciales, las cenas y celebraciones en pompa, muchas familias se preguntan cómo pasar de forma segura la temporada de Navidad pese a la covid-19.

Asimismo, recordó que a pesar de las «dificultades» por el contexto actual de la pandemia por el coronavirus, la fiesta de la Navidad se puede vivir purificada de ostentación, lujos o alardes y con una «alegría auténtica».







«Quisiera exhortar a todos a «acelerar el paso» hacia la Navidad, la verdadera, es decir el nacimiento de Jesucristo«, dijo el Papa durante la Audiencia General en la Biblioteca del Palacio Apostólico Vaticano, este miércoles 16 de diciembre de 2020.

«Este año nos esperan restricciones y malestares; pero pensemos en la Navidad de la Virgen María y san José: ¡no fueron rosas y flores!«, recordó.

El Papa ha puesto la Sagrada Familia como ejemplo delante a las dificultades de este año de cambios y crisis: «¡Cuántas dificultades tuvieron! ¡Cuántas preocupaciones! Y, sin embargo, la fe, la esperanza y el amor los guiaron y sostuvieron».

¡Que así sea también para nosotros! Que estas dificultades nos ayuden también a purificar un poco la manera de vivir la Navidad, de festejar, saliendo del consumismo ¡Que sea más religioso, más auténtico, más verdadero!«, expresó.

Navidad, tiempo de interioridad y pensar en los otros

El Papa dedicó su reflexión de hoy a la oración contemplativa: «Quien reza no deja nunca el mundo a sus espaldas. Si la oración no recoge las alegrías y los dolores, las esperanzas y las angustias de la humanidad, se convierte en una actividad “decorativa”, una actitud superficial, de teatro, una actitud intimista«.

En sus palabras, la Navidad es un momento de «interioridad» y de oración, en estos tiempos donde es urgente dar prioridad a las cosas importantes y cambiar estilos de vida que impiden el propio crecimiento.

Para el Papa, la oración en Navidad no quiere decir evadirse de la realidad. «En la oración, Dios “nos toma, nos bendice, y después nos parte y nos da”, para el hambre de todos. Todo cristiano está llamado a convertirse, en las manos de Dios, en pan partido y compartido. Es decir una oración concreta, que no sea una evasión».

La auténtica alegría de la Navidad

Precisamente, El Papa en sus varios mensajes de Adviento invita a encontrar la verdadera alegría de la Navidad en el encuentro con Jesús.

«La alegría es esto: orientar hacia Jesús. Y la alegría debe ser la característica de nuestra fe. También en los momentos oscuros, esa alegría interior de saber que el Señor está conmigo, que el Señor está con nosotros, que el Señor ha resucitado.

Si yo no tengo la alegría de mi fe, no podré dar testimonio y los demás dirán: “Si la fe es así de triste, mejor no tenerla”, (Ángelus 13 de diciembre de 2020).

El Papa insiste en el ejemplo de San José, humilde, trabajador, custodio de los tesoros de Dios: María y Jesús. Precisamente a el padre putativo de Jesús, el Papa ha dedicado un entero año santo.

«El cristiano es alegre en el corazón, incluso en las pruebas; es alegre porque está cerca de Jesús. Él es quien nos da la alegría. No lo olviden«.