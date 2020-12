Venezuela: Las ollas solidarias toman las calles esta Navidad

Ese fue el nombre de un programa que se puso en marcha para los meses de junio y julio que atendió a 190 familias.

Posteriormente, a partir del mes de agosto y hasta estos días navideños se ha mantenido el desarrollo de la “Olla Solidaria en Salida” con el lema ya conocido: Si la gente no viene a la olla, la olla va hasta ellos.

Todo ello supone compartir almuerzos cada quince días, a un promedio de 300 personas sin techo ni asistencia alguna, sólo la que procura la Iglesia. Ello quiere decir que la única comida completa y nutritiva que hacen en la quincena es la que les lleva la parroquia. Una realidad dramática que alivia pero, obviamente, no puede solucionar un problema tan complejo y extendido.

Alimentación del primer año

El ingenio se ha disparado al máximo para diseñar modalidades de ayuda de las cuales el programa de alimentación para los bebés durante el primer año ha sido crucial. En medio de una tasa significativa de mortalidad y desnutrición infantil, surge esta iniciativa para suministrar mensualmente fórmulas lácteas a decenas de niños en situación de abandono. También para quienes no pueden ser amamantados por sus madres debido a alguna condición de salud, hasta que cumplen su primer año de edad.

Paralelamente, la “Botica parroquial” apoya a 121 personas con medicinas y todos los controles de rigor, respaldados por médicos y estudiantes avanzados de medicina voluntarios. Igualmente, un “Ropero parroquial” colabora con la recolección y distribución de ropa y calzado para niños tanto como adultos que se distribuyen a un total de 56 personas por jornada.

“Vale recalcar –agrega Gerardo Zambrano- que toda esta labor es posible gracias a las alianzas estratégicas con instituciones de ayuda humanitaria, instituciones privadas, fundaciones y donaciones de particulares. Es indiscutible el gran valor que posee el desinteresado y solidario trabajo del comprometido equipo de voluntarios”.

He allí la prueba de que no todo está perdido, de que hay país resiliente para rato y de que el potencial espiritual de estas fiestas está en el acompañamiento a los más vulnerables, a los pobres. Eso aporta una clase de paz que no se consigue de otra manera y una profunda satisfacción.

Si bien esto no es la panacea, ni atiende a grandes contingentes, representa el granito de arena que pone la Iglesia para aliviar el hambre y la necesidad de tantas personas indefensas. Estas personas son dejadas de lado -o “descartadas” como diría el Papa Francisco- en medio de un proceloso océano inflacionario y de la más horrenda crisis humanitaria que conozca Venezuela.







