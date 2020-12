Memé, tetrapléjica: “Todas las vidas tienen sentido”

Gran testimonio de Memé Alsina, una mujer que, con cuarenta años y tetrapléjica desde que tenía dos, sabe bien qué es vivir y qué es sufrir.

Memé Alsina -le gusta que le llamen Memé-, tiene 40 años y vive en Barcelona. Memé es tetrapléjica. Cuando era una niña, con tan solo dos años y medio, un virus afecta a su médula espinal. Es la pequeña de siete hermanos y ese momento cambia la vida de toda la familia.

Al principio los médicos dijeron a sus padres que no iba a sobrevivir. Después, que iba a tener que vivir en un hospital conectada a un respirador: “Mis padres no se rindieron, y siguieron luchando”. Su hija de dos años y medio volvió a casa, pero ahora tetrapléjica.

Memé dice que “no es lo mismo tener a una niña de dos años que no anda y que está bastante mal”. Pero va a un colegio normal y después estudia aquello que quiere en una universidad pública. Y ahora, trabaja de lo suyo desde el ordenador que maneja con la mínima movilidad que tiene en una de sus muñecas.

“Cuántas cosas no puede hacer…”

Memé nunca ha jugado al fútbol, ni ha participado en una carrera, ni ha hecho natación. Pero sí que ha sido una niña como otra cualquiera. Ha tenido diez años -como todos-, ha sido adolescente, luego universitaria…

“Es verdad que hay cosas que no he podido hacer. Pero como sé que no las puedo hacer, no me las pongo en el horizonte. Sé que no voy a correr una carrera ni que voy a subir una montaña, así que no me apetece. Todo lo que hago me gusta, porque no me planteo lo que no puedo hacer”.

Todo lo que hago me gusta, porque no me planteo lo que no puedo hacer»

Tampoco yo puedo participar en una final de Champions, ni puedo comprarme un Ferrari… y eso no me hace infeliz. Pero Memé logra ser consciente de esto mucho mejor que cualquiera de nosotros.

“Me gusta mucho una frase de Santa Teresita: ‘En la vida hay que escogerlo todo’. Y es así. La vida hay que escogerla con lo bueno y con lo malo. Lo bueno lo disfrutas y lo malo lo sufres… pero te enseña”.







Te puede interesar:

Descubre las más célebres frases de santa Teresa de Lisieux





Memé trabaja en una librería en la ciudad condal. Vive con sus padres y su hogar es como cualquier otro hogar. Su madre le da de comer y le llevan a su cuarto cuando lo necesita. Y todos lo viven de una forma natural.

«En la vida todos vamos a sufrir»

“Con todo esto de que dicen de que hay que evitar el sufrimiento… Yo creo que el sufrimiento va a venir. En la vida todos vamos a sufrir. Hay que estar preparados y aprovechar esos momentos para unirnos a los que sufren. Además son momentos que cuando tienes fe te unes más a Cristo, porque sabes que cuando sufres él está sufriendo contigo”.

“Mira pobrecita, es tetrapléjica.”

“La gente dice pobrecita… pero también me gustaría decirles que no tienen por qué decirlo porque he tenido mucha suerte. Si me conocieran no lo dirían”. Y así es. Su familia la quiere y la admira. Han aprendido de ella y a nadie le importa estar ahí para ayudarle en lo que necesite. Igual que ella tampoco es perezosa en estar junto al que le reclama.

“Siento pena porque sé que mucha gente puede tirar la toalla y como tiene la oportunidad de acabar con su vida… Yo creo que un enfermo es ayudado pero de la misma forma puede ayudar al que tiene a su lado. Me gustaría ir a todas las personas que piensan que su vida no tiene sentido y decirles: ¡no puede ser! Vamos a buscarlo, porque tiene que tener sentido. Todas las vidas tienen sentido”.

Memé Alsina termina la entrevista realizada por Javier González para la serie ‘Vividores’ con una declaración muy clara: “Entre la familia, la fe y que lo tengo todo… soy una persona que para mí la vida ha sido genial”.