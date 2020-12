¿Qué hace un soltero en la Navidad de la pandemia?

Aprovechar la soltería y vivir mejor este tiempo festivo como una oportunidad para el amor

Cuando comienza el tiempo de fiestas y vacaciones para muchos los ritmos se desaceleran y hay más tiempo disponible para pensar en otras cosas. Afloran recuerdos, sentimientos de melancolía o incluso de tristeza cuando nos “cae la ficha” de que tenemos proyectos truncados, sueños inconclusos o seres queridos que ya no están con nosotros.

Estar sin cónyuge ni hijos puede fácilmente hacernos caer en la tentación de pensar que siendo una invitación al amor, el sentido de la Navidad se ha perdido y como soltero las posibilidades se agotan. Sin embargo, si hay algo valioso de esta época del año es que es un tiempo de gracia que toca a todos y nadie queda excluido.

La Navidad no se trata de lo que nos falta, sino de lo que tenemos para poder compartirlo y entregarlo como un regalo. Allí reside la verdadera alegría. El valor está en hacer un ajuste óptico: dejar de mirarse así mismo para poner el foco en los demás y encontrar formas de atraer alegría y belleza a través de actos concretos que miman nuestro corazón.

La pandemia ha provocado circunstancias en las que nadie ha quedado exento de sentirse falto de algo en algún punto o inserto en realidades diferentes a las queridas o las esperadas. Sin embargo, a lo largo del confinamiento se ha hecho más clara la noción sobre aquello que somos capaces de dar en situaciones desafiantes.

En lugar de pasar este tiempo con lamentos sobre lo que no ha podido ser o con quién no podemos compartirlo, hay que abrazar el espíritu navideño para buscar no perder la mirada amorosa y descubrir nuevas maneras de proyectarnos y ver con quienes sí podemos hacerlo.

1. Llega a muchas personas.

Con más flexibilidad horaria es posible destinar parte del tiempo en hacer algo más por los demás. Las formas de compartir amor son infinitas. No hay nada más reconfortante durante la temporada navideña que el efecto que produce el llevar luz a la vida de otro con pequeños gestos. Un simple acto de amor produce una reacción en cadena que puede tocar a más corazones de los que vemos.

2. Fortalece vínculos familiares.

Pasar la Navidad en la casa de la infancia puede ser una ventaja para afianzar los primeros vínculos. Dedicarle más tiempo a los parientes mayores o abuelos es algo realmente valioso en estos tiempos de pandemia. Aprovechar al máximo el momento para reconectarse con miembros de la familia que quizás uno ha estado descuidando durante el momento más ocupado del año se vive como una oportunidad.

3. Incorpora la novedad.

Al no tener la responsabilidad de organizar una temporada navideña completa para la propia familia, hay libertad de dedicar tiempo a las partes divertidas de las fiestas como buscar una receta , envolver regalos de Navidad con adornos divertidos y por qué no iniciar nuevas tradiciones.







Te puede interesar:

10 ideas para usar las nuevas tecnologías y disfrutar de la familia en Navidad





4. Disfruta el tiempo de calidad.

La situación de estar soltero en Navidad permite poder dedicarle tiempo de calidad a los sobrinos enseñándoles manualidades o compartiendo juegos con ellos mientras los padres toman un descanso. Los niños son los principales protagonistas de las fiestas y se puede compartir con ellos sin sentir que se “corre”. Sea en persona o virtualmente, estas llamadas o visitas aportan un gran valor a la temporada.

5. Renueva deseos.

Tomarse un tiempo para sí mismo revela lo que es más importante para uno. Disfrutar del tiempo a solas aclara lo que se desea y en qué áreas de la vida necesitamos construir. La Navidad es el mejor momento para abrazar la fe y la esperanza y volver a proyectarse con ideales en lo que uno ama apasionadamente.

6. Aumenta el lado creativo.

Un sano tiempo a solas está relacionado con un aumento del pensamiento saludable y creativo. Pasar más tiempo solo obliga a pensar las cosas más profundamente y puede llevar a encontrar soluciones e ideas en las que no se habrían pensado de otro modo. Hay estudios que muestran que experimentar algo solo hace que el cerebro humano forme una memoria más clara y duradera.

7. Mejora la relación con uno mismo.

El tiempo libre durante las vacaciones es realmente de uno. Se puede leer un libro, ver una película navideña o planificar momentos de cuidado personal durante la temporada para recargar energías, mantenerse en forma y sentirse mimado. Esto aportará más confianza y un mejor estado físico y emocional que será útil cuando llegue alguien especial.

8. Traza objetivos altos.

Estar soltero en Navidad significa que hay más por delante y este un tiempo de comienzos. Si aparece alguien que capture el corazón, será importante ser encontrado con mucho amor para dar y recibir. Cuando se acepta el tiempo como soltero, uno es capaz de perseguir metas y trabajar hacia un futuro más completo y satisfactorio.

9. Comparte con amigos.

La Navidad es un tiempo especial para conectarse con amigos y personas que uno considera valiosas o con quienes se está agradecido. En la distancia o en persona se puede organizar algún encuentro que valore la amistad. El contacto con esas personas nos recuerdan que en realidad tenemos mucho en nuestra vida.

10. Recoge detalles importantes.

La Navidad está llena de valores positivos que nos pueden inspirar. Tomarse un tiempo para uno es importante para descubrir qué tipo de persona es nuestra pareja ideal. Es un error ver la soltería como un inconveniente, ya que aprender más sobre uno y descubrir las motivaciones personales son cruciales para formar una idea sólida de los valores que esperamos encontrar en otro.

11. Descubre nuevos intereses.

Disfrutar del tiempo como soltero puede abrir más oportunidades para considerar nuevos pasatiempos e intereses. En lugar de repetir lo mismo de siempre, se puede explorar actividades que uno quiera hacer o hayan quedado pendientes: un cambio de dieta, un deporte permitido o aprender sobre un tema concreto. En la época de Navidad, ¡las opciones son muchas!

12. Ahorra dinero para los sueños.

Es posible que haya menos gastos que hacer este año sin muchos traslados, viajes, grandes comidas o fiestas. Estar soltero en Navidad puede aumentar más las posibilidades de ahorro estas fiestas. Cualquiera que sea el sueño, se puede tomar parte de esos recursos y reservarlos a ese proyecto. Aprovechar la libertad de perseguir metas financieras altas es una oportunidad que tal vez sea más difícil en otra etapa de la vida.







Te puede interesar:

Soltero: ¿Tienes miedo al compromiso?