Música épica para celebrar el nacimiento de un Rey

El aclamado compositor de bandas para cine Tommee Profitt propone un nuevo concepto de villancico

Villancicos populares, espirituales, gregorianos, intimistas, flamencos, incluso versionados al jazz… Desde Frank Sinatra, no hay vocalista que se precie que no haya puesto su talento a las viejas melodías de siempre por estas fechas.

Pero 2020 ha sido un año épico para toda la humanidad, y ¿qué mejor manera de culminarlo con una banda sonora a la altura de las más trepidantes películas de acción?

¿Acaso la historia de un Dios rasgando el cielo y bajando a la tierra para esconderse en el seno de una mujer desconocida; que tiene que huir de su patria para escapar de una matanza, perseguido por un tirano; adorado por magos y atrayendo la música y los espíritus de lo alto para alabarle, no tiene bastante de épico?

Así lo ha comprendido Tommee Profitt (36 años, Michigan), un joven compositor de música épica para cine.

«Mi objetivo era hacer «el álbum navideño más épico jamás hecho» … algo que se sintiera como el Señor de los Anillos … excepto que, en cambio, se trata de la historia del nacimiento de un Rey, saludado por ángeles, ¡que viene a salvar el mundo! ¡Esa es una historia épica, si alguna vez he escuchado una!» (Declaraciones a TheKnockturnal).

Un sueño

Profitt es un músico con una sólida carrera. A su talento debemos bandas sonoras como la de la segunda parte de la trilogía Hunger Games (Mockingay Part 2), pero también ha participado en series como Bones o The Good Doctor.

Ha musicado también videojuegos como Assassins’ Creed o Apex Legend. También ha trabajado con el rapero cristiano NF durante gran parte de su carrera, trabajo por el que se ha dado principalmente a conocer.

Pero desde que era estudiante, este compositor tenía un sueño: Uno de sus trabajos escolares fue recomponer un villancico clásico y hacer algo nuevo con él.

«Disfruté mucho haciendo eso, y nació el sueño de algún día hacer un ENORME álbum de Navidad, y tomar todos los villancicos clásicos y darles mi propio toque. Obviamente, quería mantener algo de lo clásico y atemporal, mientras que en otros agregué coros o simplemente cambié todo en una nueva versión. Pero quería que todo se sintiera cohesionado … como una película épica sobre la historia de Navidad.» (Declaraciones a TheKnockturnal).

Una historia poderosa

Así nació The Birth of a King, un álbum impactante, sólido, poderoso, que no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado antes. Algo que apunta a una presencia potente, que ha superado; en realidad, según Tommee Profitt, «sacando» el potencial que ya existía en esos himnos cristianos aparentemente tan conocidos.

Ha sido asombroso. Estoy muy agradecido de que la gente encuentre el álbum y lo escuche. La respuesta ha ido mucho más allá de lo que había imaginado, pero no solo porque a la gente le gustó el disco, sino por la forma en que Dios está trabajando a través de él. (Declaraciones a TheChristianBeat)

What Child is this?, por ejemplo. Se trata de un antiguo himno escrito en 1865 por William Chatterton Dix, un director de oficina que atravesaba uno de los periodos más difíciles de su vida: Una profunda depresión de la que salió gracias a una inesperada experiencia espiritual.

En la voz de Avril Lavigne, se convierte en un poema de proporciones grandiosas:

O He is Born, un himno tradicional inglés del siglo XVII, que en las manos de Profitt comienza con un sencillo piano acompañando la delicada voz de Stanaj, para convertirse en un poderoso coro que pone los pelos de punta…

Esperanza

No creo que la gente empiece a escuchar un álbum navideño pensando que algo poderoso los va a impactar, pero sentí que Dios estaba en este proceso… Sentí que este era un álbum que ÉL quería que se hiciera, para poder ofrecer esperanza a la gente a fines de 2020, posiblemente uno de los peores años de la historia, y señalarles que lo adoren. O tal vez incluso piense en la historia que a veces se pasa por alto en medio de la familia, los regalos y la nieve. La gente está desesperada por tener esperanza hoy, y tal vez debido a este año difícil, está más abierta a recibir esa esperanza. Y tal vez, solo tal vez, se sorprendan con esa sorpresa mientras escuchan ‘The Birth of a King’. (Declaraciones a TheChristianBeat)

¡Qué distinto imagina uno el heroico viaje a lo desconocido de los tres magos, siguiendo una extraña estrella, con esta versión de We Three Kings, el himno escrito por John Hopkins en 1857!

O este Gloria in excelsis Deo!, antiguo villancico francés, con la increíble voz de Nicole Serrano

«Pensé en la historia tradicional de la Navidad: «Nace un Rey, saludado por ángeles, que viene a salvar el mundo». ¡Esa es la sinopsis más épica de una historia que puedas imaginar! Definitivamente merece una banda sonora igualmente épica, y ese era nuestro objetivo» (Declaraciones a TheChristianBeat)

Terminamos con un Noche de paz que te sobrecogerá, con la acariciadora voz de Fleurie sobre un fondo musical que habla de espacios infinitos en las alturas

Puedes disfrutar el álbum entero en Spotify

¡Pincha y disfruta!







