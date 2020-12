Santa Faustina Kowalska: Un encuentro virtual para Latinoamérica

La transmisión será en el canal de Youtube “Habla al Mundo” e iniciará el sábado 12 a las 10 am de la Argentina

“Habla al mundo de mi misericordia” pidió Jesús a Santa Faustina. Y en ella, una invitación a todos. Por eso, el Encuentro Virtual “Habla al mundo de Mi Misericordia” supone una oportunidad única para latinoamericanos para conocer, comprender, y promover la Divina Misericordia.

Tendrá lugar el sábado 12 y domingo 13 de diciembre. Contará con la participación de hermanas de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Algunas de ellas lo harán desde el santuario de Cracovia, herederas espirituales de Santa Faustina Kowalska.

Entre otras, participarán con conferencias y momentos de oración la hermana Gaudia Skass, apóstol de la Divina Misericordia, la hermana Miriam Janiec, presidente del Faustinum (Asociación Internacional de Apóstoles de la Divina Misericordia), además de varias religiosas del Faustinum con experiencia en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia.

La actividad está organizada por el Oratorio de San Felipe Neri en la Argentina, única casa oratoriana dedicada a esta difusión de la Divina Misericordia como apostolado común. Es que el legado del santo del siglo XVI está íntimamente vinculado al de la santa del Siglo XX en la propuesta de la Misericordia Divina como camino de salvación para el mundo. Lo explica a Aleteia el padre Mauro Carlorosi CO., autor del libro La Divina Misericordia: Prepara al Mundo.

De San Felipe Neri a Santa Faustina, la Misericordia de Dios

“Como oratorianos a lo largo de la historia la característica fundamental para mostrar la Misericordia de Dios fue, a ejemplo de San Felipe Neri, la confesión y la celebración de la Santa Misa”, explica el padre Carlorosi.

A lo largo del tiempo los oratorianos tuvieron fama de buenos confesores e incluso San Felipe Neri fue nombrado vice patrono de Roma, porque la reformó desde el confesionario y la dirección espiritual.

“Con su sublime amor eucarístico expresado en su enamoramiento de la Santa Misa y en su audaz pastoral de visitar las 40 Iglesias para incentivar el culto eucarístico y ayudar a los jóvenes ante las tentaciones del carnaval”, explicó el sacerdote.

“Desde Santa Faustina lo que el Señor quiere es que volvamos la mirada a lo esencial de la fe: la bondad de Dios. Esencia que los hombres tendemos a perder. La Divina Misericordia es el culto a la bondad que Dios nos tiene”, define.

Y completa: “Es algo que, si uno mira bien, lo encuentra claro en el Antiguo Testamento, es lo que nos muestra Jesucristo y lo que expresan los santos. Pero para esta época particular Jesús quiso que redescubramos con mayor profundidad su increíble amor. Jesús Misericordioso nos lava la cara de la fe, hace nueva la misma fe y nos hace ver con nuevos y mejores ojos a Dios y al prójimo, aún en medio del avance aparentemente irrefrenable del pecado y el mal”.

La Divina Misericordia, camino para encontrar la paz

Una de las misiones específicas de la Divina Misericordia, tal se propone en más de 10 lugares del Diario Espiritual de Santa Faustina, es preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Y también es un camino para la paz. «La humanidad no alcanzará la paz hasta que no se dirija con confianza a Mi Misericordia» le dijo Jesús a Santa Faustina, recuerda el padre Carlorosi. “Toda la devoción es una preparación para el encuentro con Jesucristo por medio de la confianza”, sintetiza.

La Divina Misericordia en tiempos de pandemia

En tiempos de pandemia, donde abundan la soledad, angustia, tristeza, depresión, es cuando más Jesús nos busca porque, como le dijo a santa Faustina ‘Dios está más cerca de aquel que sufre’, considera el sacerdote, y propone: “Jesús se muestra cercano por medio de la milagrosa Imagen de Jesús Misericordioso que todos conocemos. Y por medio de la Coronilla que es tan sencilla, corta y bendecida”.

“Ni la política, ni la ayuda económica, ni la vacuna, ni los cambios sociales traerán la paz que todos buscamos. Este tiempo es para darnos cuenta de que en lo que viene de los hombres no podemos encontrar la paz que anhelamos”, considera, y evoca que desde hace más de 8 meses desde su casa vienen acompañando “con la Divina Misericordia a cientos de personas con una tarea diaria de oración y catequesis. La gente expresa lo que sufre y el consuelo que de la Divina Misericordia recibe. Somos instrumentos de una paz que Dios quiere dar y solo hay que saberla pedir y aceptar”.

Habla al mundo

El encuentro

En el marco de esta misión de acompañamiento y propuesta de anuncio, que supera las barreras impuestas por la Pandemia, el Encuentro Virtual “Habla al mundo de Mi Misericordia” busca promover la devoción a Jesús Misericordioso. También explicar sus principales dones y promesas.

“También busca brindar horizontes de esperanza en medio de la situación latinoamericana y mundial en el marco del avance del aborto, la ideología de género y ante la pandemia”, aclaran en la difusión oficial de la actividad.

La transmisión del Encuentro será en el canal de Youtube “Habla al Mundo” e iniciará el sábado 12 a las 10 am de la Argentina. Es totalmente gratuito y la suscripción es por el Whatsapp de Habla al Mundo: +5492324512867.

Además de los ponentes internacionales ya mencionados, los conferencistas argentinos serán el P. Germán Saksonoff CO.: Presidente del Centro de Espiritualidad Santa Faustina Kowalska y director de la revista La Hora de la Misericordia; el P. Lic. Juan E. Arnau CO., miembro de la Academia Internacional de la Divina Misericordia (Cracovia-Polonia) y fundador de Cristo Hoy y el P. Lic. Mauro Carlorosi CO., autor del libro La Divina Misericordia Prepara al Mundo.

Sumado a las conferencias y presentaciones especiales de la vida de Santa Faustina tanto el sábado como el domingo se rezará en vivo la Hora de la Misericordia, a las 15 hora Argentina, desde las tres redes sociales de “Habla al Mundo” (Youtube, Facebook e Instagram).

Habla al mundo

Suscripción

Para poderse suscribir y participar deben solicitar la inscripción al Whatsapp +5492324512867. Los inscriptos se sumarán a distintos Grupos en los cuales recibirán material preparativo y el Programa Digital con horarios, contenido y links de transmisión para los días del Encuentro. El material puede seguirse en su estreno, o cuando se tenga disponibilidad.







Te puede interesar:

‘La Divina Misericordia’: Santa Faustina Kowalska llega a los cines renovada en forma y fondo











Te puede interesar:

¿Cómo recibir la Divina Misericordia? Juan Pablo II responde