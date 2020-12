El pesebre más pequeño del mundo es microscópico

Si bien la ciudad de Alicante, España, acaba de batir el récord del pesebre más grande jamás registrado, el del más pequeño aún se mantiene firme. Conocida como la “Nano Sagrada Familia”, el belén más pequeño del mundo se creó en 2017 y puede caber dentro del ojo de una aguja.

The Sun informa que el modelo microscópico fue producido por científicos de la Universidad de Vilnius (Lituania), con fondos del gobierno lituano. Las esculturas increíblemente pequeñas son una réplica del belén en la Plaza de la Catedral en Vilnius (Vilna en español). Se estima que la obra de arte resultante es 10.000 veces más pequeña que la original a tamaño natural. El trabajo tardó tres meses en completarse por 30 expertos.

La hazaña se logró mediante el uso de impresión en 3D y no es visible a simple vista. Un informe de 2017 de USA Today explica que la escena de la Natividad lituana tuvo que escanearse digitalmente para que los expertos redujeran sus proporciones. En las imágenes, la escena de la Natividad se colocó cuidadosamente en el ojo de una aguja como referencia. También se dice que puede caber en la extensión de una pestaña humana.

