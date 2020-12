¿Qué es convertirse? Ser realmente quien soy

Hoy el protagonista es Juan el Bautista. Ese hombre que encontró en el desierto su camino, su vocación verdadera. Hoy clama con voz fuerte en el desierto:

Un hombre austero, pobre, sincero. Un hombre de una pieza, sencillo y libre. No tenía nada que defender, nada que ocultar. No había nada que no quisiera perder.

Es un hombre íntegro que invita a la conversión. Sólo quiere que los demás confiesen sus pecados, se conviertan, cambien de vida. Esta va a ser su misión.

La condición para seguirlo a él como discípulos es dejar de pecar. Es necesario que cambien, que muestren una inocencia que antes no tenían. Es el camino de Juan.







Jesús, cuando descubre su propia misión, verá que no es el mismo camino que el del Bautista. Jesús comerá con publicanos y prostitutas antes de que se conviertan. Ama a las personas antes de que cambien.

Luego su amor, muchas veces (no siempre) logrará que cambien. Pero antes las acepta en su pecado, come con ellas asumiendo su fragilidad.

No pone como condición el cambio previo, más bien será el cambio la consecuencia de una relación nueva de amor que han comenzado.

Juan prepara el camino y Jesús, cuando sepa qué formas son las suyas, emprenderá su propia evangelización, proclamará la buena nueva. Juan grita en el desierto, porque quiere que suceda lo mismo que decía el profeta:

«Que todo valle sea elevado, y todo monte y cerro rebajado; vuélvase lo escabroso llano, y las breñas planicie».

Dios hace posible el cambio

El camino se abre para poder acoger a Jesús. Este domingo me invita Juan a cambiar, a mejorar, a allanar mis montes y elevar mis valles.

Vivo rodeado de montañas, como en un valle. Y me parece imposible que esos montes puedan ser allanados.

Un Dios todopoderoso puede bajar con su poder y hacer desaparecer esas montañas tan escarpadas que alegran mi vista. Sólo Él con su fuerza puede allanar montañas inmensas.

Así pienso que es en mi vida. Conozco muy bien las montañas que forman mis pecados. Y he visto la hondura de mis valles de dejadez y pereza.

Y sé que yo solo no puedo acabar con lo escarpado, ni liberar mi alma enferma de su pecado. Yo no puedo.

Yo tengo que querer cambiar

Pero sé que lo que me pide hoy Jesús es que me ponga en camino, que desee cambiar, que acepte que no puedo seguir como siempre, que comprenda que muchas de las cosas que no me resultan en el corazón son parte de mi esclavitud, de mi pobreza.

Y sólo ese Jesús que se hace carne y acampa en mi vida puede hacer posible en mí el milagro de la conversión.

Por eso en este segundo domingo, en esta segunda vela, me postro ante Jesús para decirle que quiero que me cambie por dentro, para ser mejor persona, más suyo, más trasparente, más niño. Decía Víctor Hugo:

«He dejado de ser lo que a otros agrada para convertirme en lo que a mí me agrada ser, he dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí mismo, he dejado tras de mí los espejos mentirosos que engañan sin piedad».

Para ser yo mismo