Bolivia: “Pesebres vivientes” en hospitales, asilos y calle

Una iniciativa de la Agrupación Cielo de cara a la Navidad

El Niño Dios llega a ti no importan dónde estés. Es una convicción, pero también un hecho que se hace tangible en Bolivia. Es que se aproxima Navidad y no son pocos quienes en este año tan particular deberán pasar solos, sin la visita de familiares y amigos debido al coronavirus.

Pero, una vez más, el Niño Jesús no falla, siempre llega. He aquí el espíritu de fondo de Cielo, una agrupación integrada por voluntarios seguidores de San Camilo de Lelis. En este caso, a través del impulso de la campaña navideña “Pesebre viviente”.

Casas, hospitales, asilos y calle

El objetivo, recuerda Iglesia Viva, es llevar un mensaje de esperanza y alegría a personas que se encuentran en hospitales. Lo mismo a quienes tienen que pasar en albergues o vivir en situación de calle.

Desde la organización se dijo lo siguiente:

“Se pretende llegar con el pesebre viviente a 20 hospitales, tres hogares de niños con parálisis cerebral severa, asilos de la ciudad de Santa Cruz, donde estará presente María y José junto a los Reyes Magos y una multitud de ángeles y pastores cantando villancicos, alabando al Señor por los pasillos y dormitorios de cada uno de estos centros».

7.000 niños Jesús de yeso

Otro de los objetivos planteados para esta campaña sobre pesebres vivientes es la repartir más de 7.000 niños Jesús de yeso. Para eso es posible colaborar ofreciéndose como padrino o madrina (ver contacto aquí).

Coronavirus en Bolivia

Sin duda la Navidad 2020 será muy especial. En este tiempo, como hace tiempo no sucedía, todo lo hospitalario como mayor relevancia. Pero son muchas las personas en todo el mundo que igual vivirán solos, sin la contención de los seres queridos (y esto aunque no estuviera el coronavirus). Esto será muy visible en sitios como hospitales, asilos y calles.

En el caso de Bolivia, la pandemia del coronavirus ha dejado de momento más de 145.000 personas contagiadas y un número de fallecidos superior a 8.000.

Las cifras no son para nada alentadoras, pero en medio de tanto dolor una vez más personas que buscan llevar el verdadero mensaje de la Navidad: el Niño Jesús siempre llega, está contigo y no te abandona.







