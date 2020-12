Relaciones sexuales ¿antes o dentro del matrimonio?

Es el acto más íntimo de una pareja. Y también el más poderoso. Un “piel con piel” que te “engancha” al otro independientemente de si se tiene dentro o fuera del matrimonio.

La cuenta bancaria es algo privado. Y uno no le entrega el número de cuenta a cualquiera. “Si con tu dinero no pones de titular a cualquiera, ¿cómo vas a dar a cualquiera tu acto más íntimo?”

Esta pregunta de Rafa Lafuente, monitor matrimonial y de afectividad, plantea las relaciones en pareja como un acto de entrega cien por cien. Recomienda estar preparados y entregarse cuando realmente merece la pena.

¿Para qué sirve el sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio?

Lafuente lo resume así: “sirve para lo mismo que dentro del matrimonio”, un acto íntimo que une igual fuera que dentro del matrimonio, o –en sus palabras- “te engancha al otro”.

A un grupo de chicos les puso este caso: si te acuestas con una chica que no es la chica de tu vida. “Tú sabes que no te conviene o que no te llena como pareja. Pero te acuestas. Es como un antifaz que tapa cosas de ella que no te gustan. Y además engancha. Te estás enganchando a una persona con la que no te quieres casar, y dejarla después es muy difícil. Puedes saber que la relación no lleva a ningún sitio, pero te has enganchado a ella”.

En cambio, si “te enganchas” con tu marido o con tu mujer, no hay “contraindicaciones, no tiene efectos secundarios”.

Recuerda además que cada vez que se mantienen relaciones con tu mujer o marido se está “sellando de nuevo el pasaporte del compromiso de la boda”.

El consejo de este experto es, por tanto, esperarse para la entrega correcta, para entregarse por entero.

¿De la abstinencia a la “barra libre de sexo”?

La abstinencia sexual sirve para saber que la entrega será al cien por cien con la persona correcta, pero también para prepararse a periodos de abstinencia matrimonial.

En un matrimonio surgen circunstancias que obligan a ello y emerge el valor de la espera. Aguardar y tener confianza.

Por situaciones como un desplazamiento por motivos laborales (un militar destinado fuera durante meses); por motivos médicos (una cesárea, una depresión, …) o por los condicionantes de un día a día con niños en casa, un matrimonio que ha sabido esperar en el noviazgo lo normal es que sepa esperar en estas circunstancias.

Las prisas no suelen ser buenas cuando se habla de estos actos íntimos. Lafuente habla de “no tener miedo a ser un diésel”. Pero ¿qué es un diésel?: “Alguien que con 18 o 20 años no lo hace mucho, pero sí con 40 o 50, y con la misma o el mismo”.

Es un enfoque distinto de lo que socialmente se entiende como alguien con éxito sexual. Para muchos, el éxito está en hacerlo con muchas personas; “Para otros, es hacerlo muchas veces con la misma persona, para siempre”.

El “poder del anillo” y las falsas expectativas

Rafael Lafuente advierte del peligro de la falsa expectativa dentro del matrimonio “yo entrego más, tú te quieres desfogar”. Cree que es un error pensar que entregarse incluso cuando no hay muchas ganas le da más valor a esa entrega.

Quien es acusado de “desfogarse” también entrega mucho, habitualmente el varón. Recuerda que “el NO significa mucho para el hombre” e insiste en que “si lo hiciera por desfogar lo podría hacer con cualquiera, y se ha comprometido sólo con su mujer, se ha entregado”.

El otro problema radica en creer en “el poder del anillo”, en un símil con la serie literaria de El Señor de los Anillos. Esto es pensar que lo que alguien no cambia o se prepara antes del matrimonio, va a cambiar solo por el hecho de ponerse el anillo de casado en el dedo.

Por ello reitera la importancia de prepararse para la entrega, tanto individualmente como en pareja. El secreto para ello: “Hablar y hablar, de todo”.







Rafael Lafuente profundiza más sobre este tema en esta charla de su canal de Youtube.