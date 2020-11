Argentina: La Mayoría Celeste se levantó en contra del aborto

En toda la Argentina decenas de miles de manifestantes salieron a la calle para manifestarse en contra del proyecto de ley de legalización del aborto. El proyecto que presentó el presidente de la nación Alberto Fernández, y que esta semana empezaría a tratarse en el Congreso. “La Mayoría Celeste”, tal como se impulsó en redes sociales, salió a las calles.

Conmovió la manifestación ocurrida en Buenos Aires frente al Congreso, que mostró como pocas veces la cantidad de organizaciones que trabajan a favor de la vida, con el apoyo de la Iglesia Católica y también las Iglesias Evangélicas.

Pero también conmovieron las postales que mostraron movilizaciones en los más recónditos parajes del interior del país.

Un ejemplo de los ecos en el interior de la convocatoria es El Potrillo, en Formosa, donde familias Wichis también salieron con carteles a las calles de tierra a ser voz de los que no tienen voz.

Obispos, en Buenos Aires por ejemplo el Arzobispo de Buenos Aires cardenal Mario Poli, compartieron calles con el reclamo de laicos y comunidades.

Particularmente fuerte fue el clamor de la pastoral de las villas, con parroquias movilizadas y los curas villeros, siempre escuchados en la opinión pública por su incalificable compromiso con los más pobres.

¡FOTAZA!: Pastor Osvaldo Carnival (Vicepresidente ACIERA), Cardenal Mario Poli (Arzobispo Arq Bs As), Rodrigo Fernández Madero (Unidad Provida), Mons Enrique Eguia Seguí (Obispo Aux de Bs As), Ana Mármora, Agustin Caulo y Justo Carbajales de UP#LaMayoríaCeleste 👏👏💪 pic.twitter.com/AMkcuETAWs