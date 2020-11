Jóvenes: 10 consejos sobre cómo empezar a ahorrar

Quizá no te lo habías planteado antes: es necesario ahorrar. Descubre razones para mostrarte a ti mismo y a los demás que has madurado

La crisis económica ocasionada por la pandemia es una realidad y tal vez ya la estés notando en tubolsillo y en el de tu familia.

Puede que hasta ahora tuvieras una idea muy «abierta» del gasto: tanto entra, tanto sale.

Los imprevistos existen

Si algo hemos aprendido con el coronavirus es que no somos tan dueños de las circunstancias como creíamos. No todo está bajo nuestro control. Los imprevistos existen y hay que estar preparados para ello.

Ha llegado el momento de estrecharse el cinturón y fomentar el ahorro. Hay que plantearlo como una batalla y vamos a proponernos dos frentes:

Controlar el gasto. Crear una «hucha».

Ahorrar a diario

Para ello, mentalmente hay que tener razones que nos muevan a actuar así y a ser constantes en el tiempo. Solo ahorrando un día tras otro se consiguen los objetivos. ¿Qué motivos te pueden llevar a hacerlo?

Piensa en tu familia. Que seas joven y vivas con tus padres no quiere decir que vivas de ellos. Si no lo habías hecho hasta ahora, ha llegado el momento de hacerse parte responsable de los tuyos. Es de justicia que, llegados a una cierta edad, seas tú quien saque adelante también la casa.

Piensa en tu familia. Que seas joven y vivas con tus padres no quiere decir que vivas de ellos. Si no lo habías hecho hasta ahora, ha llegado el momento de hacerse parte responsable de los tuyos. Es de justicia que, llegados a una cierta edad, seas tú quien saque adelante también la casa.

Pensar en tu futuro. No puedes confiar eternamente en lo que te va a llegar gracias a otros: una herencia, los ahorros o el patrimonio familiar… Piensa qué futuro vas a labrarte por ti mismo, como si lo otro no existiera. solo así sabrás valorar lo que te llegue de más. Si piensas vivir de rentas, nunca sacarás partido a tus talentos y eso te empeñece.

No esperes a que te lo digan. No hace falta que el problema económico llegue a tu casa. Mira las noticias, la situación económica y social de tu país, y reacciona ya, antes de que sea tarde.

Piensa en ti mismo. Estamos hablando de madurez. Lo propio de la persona es perfeccionarse y siempre la búsqueda de la mejora implica una tarea, una lucha. Madurar cuesta esfuerzo, pero si no te has puesto a ello hasta ahora, siempre estás a tiempo de comenzar. Ahorrar te ayudará a reflexionar sobre tus prioridades y tus decisiones. Te harás preguntas como «¿es necesario que haga este gasto en Navidades?», «¿estoy siendo prudente con los gastos que genero?».

Por dónde empezar

Controla los gastos generales en casa.

No dejes luces encendidas. Apaga (y desenchufa) los aparatos electrónicos cuando no estén en uso. Usa la ducha solo el tiempo necesario y no te des un «baño de Cleopatra». Un truco: no te lleves el móvil al baño.

Ventila lo necesario (no dejes puertas o ventanas abiertas despreocupadamente) y gradúa la temperatura de casa para no emplear de más el aire acondicionado o la calefacción.

¿Cómo usas el coche? ¿Es necesario el desplazamiento o podrías emplear un transporte público o algo más económico, como la bicicleta?

Alimentación: es hora de cortar con los caprichos.

¿Has pensado a cuánto ascienden los alimentos que se compran en casa? ¿Y los que son de tu capricho? Aparta snacks, bollería industrial y dulces que no son necesarios o que tomas fuera de las comidas.

Vive un ocio responsable.

Controla el tiempo de ocio en las pantallas. No vaya a ser que en las redes sociales hables de sostenibilidad pero tú gastes electricidad incontroladamente.

Conócete.

Estudia cuánto gastaste en los últimos meses. ¿Fueron gastos imprescindibles? ¿En qué podrías haber ahorrado? Toma nota y aplícalo a partir de ahora.

Lleva las cuentas actuales.

Anota tus gastos: los que salen en metálico de tu cartera, los que haces con tarjeta de débito o crédito. Controla tu situación en el banco.

Nunca gastes de más.

No aproveches la posibilidad de gastar por encima de tus posibilidades aunque el banco te lo permita. Luego te cobrarán intereses.

Prueba a no tener tarjeta de crédito. Es posible vivir sin ella y te obliga a no hacer gastos superiores a lo que tienes en tu cuenta bancaria.

Evita las compras compulsivas.

El móvil se presta a los gastos innecesarios de los que luego te puedes arrepentir. Desinstala las opciones de compra por internet. Piensa muy bien el gasto antes de llevarlo a cabo.

No aceptes según qué retos en internet.

En los juegos de internet, el mayor negocio es la opción que te dan a «subir de nivel» previo pago. Modera su uso y decide qué gasto estarías dispuesto a hacer antes de que te lo plantee la pantalla. En medio de la diversión nos es más difícil decir «no» si antes no nos lo hemos planteado.

Evita las fanfarronerías.

No invites a los amigos a algo excesivo solo por aparentar poder ante ellos: rondas de bebida, gastos lujosos en una fiesta… Piensa bien cómo quieres celebrar tu santo o cumpleaños, un final de curso, una despedida, un aniversario…

Proponte un ahorro semanal o mensual.

Crea tu propio reto: ahorrar un tanto. No con intención de comprar nada sino para que quede como «colchón» para cualquier eventualidad. La experiencia también te irá mostrando que siempre puede surgir un imprevisto, desde un accidente a un desperfecto en la casa.

A largo plazo, tener un ahorro te permitirá plantearte una inversión de futuro o un gasto en formación que te lleve a crecer profesionalmente.