Cómo celebrar el Día de Acción de Gracias si estás solo en casa

Si pasas solo este Día de Acción de Gracias, estas actividades pueden ayudarte a vivir esta fiesta con la profundidad que se merece.

Con motivo de este Día de Acción de Gracias tan especial son muchos los que este año con la Covid-19 y la temporada de gripe tendremos que ponernos en cuarentena. Incluso si no tenemos que ponernos en cuarentena, muchos no podremos asistir a nuestras celebraciones habituales de Acción de Gracias con familiares y amigos.

Si estás deseando tener tiempo libre, pero no puedes llenarlo con lo que normalmente harías este año, aquí tienes algunas ideas de tradiciones para crear para ti mismo, y no dejar de celebrar este día.

Hazte un horario para los días libres

Si tienes libres el jueves, viernes, sábado y domingo, por Acción de Gracias tendrás mucho tiempo libre. O si esto es solo el comienzo de una cuarentena de dos semanas, tendrás aún más tiempo libre. Tener que emplearlo estando solo es abrumador.

El primer día de cualquier tiempo de vacaciones suele ser bastante fácil: descansas y duermes hasta tarde; ves algunas serie o película… Simplemente te relajas y es agradable. Pero, entonces, la libertad y el espectáculo se vuelven molestos el segundo o tercer día. Y empiezas a inquietarte.

Entonces, te recomiendo una cosa: planifica tu tiempo. ¿Tienes algún arreglo pendiente de hacer? Las tareas del hogar llevan su tiempo. Para estar bien en casa siempre conviene hacerlas primero. Después podrás planificar el tiempo para relajarte entre tarea y tarea.

Piensa en lo que te trae alegría. ¿Te gusta crear? ¿Pintura? ¿Música? ¿Cocina? ¿Manualidades? Dedica parte de tu tiempo libre a pasatiempos o actividades en las que de verdad disfrutes y prepárate para tener lo que necesites. Compra más hilo, más harina o papel, si no tienes en casa.

Escribe mensajes de gratitud

Agradece a las personas en tu vida por lo que han hecho y por quiénes son para ti. Si no te gusta escribir cartas, prueba con medio diferente: haz un dibujo y envíalo; haz unas galletas; grábate en vídeo hablando para expresarle aquello que sientes…

Puedes enviarle un mensaje online, pero cuando te llega una carta, uno lo percibe más humano. Se necesita más trabajo y empeño para abrir una carta que para hacer clic en un correo electrónico. Ese pequeño gesto hace que lo que envías sea más significativo: la gente realmente lo aprecia.

Si quieres alguna cita de la Biblia para ilustrar tus mensajes, consulta esta galería de mi compañera María Paola Daud:

Haz una cena sencilla de Acción de Gracias

La pechuga de pollo cocida desmenuzada cubierta con salsa tiene un sabor bastante parecido al de pavo. Se puede preparar para una o dos personas y requiere mucho menos tiempo. Simplemente coloca un par de pechugas de pollo en una olla de barro o en una olla instantánea y déjalas cocinarse.

Luego haz o compra algo típico de tu cena de Acción de Gracias. Un frasco de salsa de arándanos; las patatas al horno; o tal vez un pastel. Si te sobra un poco, al día siguiente puedes hacerte un sándwich de Acción de Gracias.

Siéntate afuera …

Aunque haga mucho frío y/o esté lloviendo, aunque tengas que ponerte un montón de capas y una mascarilla, anímate a salir a tomar el aire un ratito. Siéntate en el balcón de tu apartamento durante unos minutos o, si es posible y seguro, sal a caminar. Intenta salir todos los días aunque el clima no te anime.

No hace falta que cojas nada para distraerte mientras paseas. Emplea simplemente este tiempo para respirar y pensar, o para respirar y orar, o simplemente para respirar y dejar que tu mente divague. El aire fresco y el cambio de ambiente pueden hacer maravillas con tu estado de ánimo durante estos días de Acción de Gracias.

Da las gracias a la persona más importante

Si no has hablado con Dios espontáneamente en mucho tiempo (y con eso me refiero a decir lo que se te ocurra en lugar de usar una oración formal como el Ave María o el Padre Nuestro), ahora es el momento. Siéntate frente a una imagen de Jesús o un crucifijo si tienes uno (el crucifijo en un rosario funciona bien).

Y luego enumera las cosas por las que realmente estás agradecido, realiza una auténtica Acción de Gracias. ¿Cómo? Reflexiona sobre lo que Dios te ha dado y cómo ha ido tu vida gracias a Él.

Si te siente extraño o incómodo, es normal. En la mayoría de las situaciones, hablar con alguien con quien normalmente no hablamos no es fácil ni fluido. Intenta hacer esto todos los días de sus vacaciones en casa o en cuarentena.







