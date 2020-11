El Papa Francisco pide nuevo pacto económico: “Nadie se salva solo”

Encuentro Internacional "Economy of Francesco”. El Papa y los jóvenes de todo el mundo para la economía del mañana"

Ante 2000 economistas y empresarios de 120 países, participantes del llamado «Davos Franciscano» de Asís, el papa Francisco ha propuesto un pacto para que la economía no sea sometida «a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia», sino que sirva, al igual que la política, al «bien común» al servicio «de la vida humana».

Francisco y los jóvenes de todo el mundo están unidos para trabajar por «la economía del mañana», para que cambien los modelos financieros hacia la sostenibilidad ecológica y social, sin basarse exclusivamente en las ganancias. Porque el actual «sistema mundial es insostenible».

«Nada de atajos – afirma el Papa – , levadura, ensuciarse las manos» para «cambiar la economía juntos» a través de un mensaje transmitido este sábado 21 de noviembre al final de los tres días de «Economy of Francesco», el Foro Internacional de Asís.

Curar el mundo de la fiebre consumista

«Pasada la crisis sanitaria en la que nos encontramos, la peor reacción sería de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta.

No se olviden que de una crisis no se sale igual: salimos mejor o peor. Alimentemos lo bueno, aprovechemos la oportunidad y pongámonos todos al servicio del bien común.

Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino aprendamos a desarrollar un estilo de vida capaz de decir “nosotros”. Pero un “nosotros” grande, no un “nosotros” pequeño y después “los demás”, no; esto no va», sostuvo.

Así quedó de manifiesto el objetivo al término de los trabajos del Encuentro Internacional que se celebró en Asís, Italia, en modalidad virtual debido a las restricciones por la pandemia, del 19 al 21 de noviembre de 2020.

«Economy of Francesco» contó con la participación de jóvenes economistas y empresarios de todo el mundo. Se «conocieron» en streaming en directo en el portal francescoeconomy.org.

Asís acogió la «dirección» del evento con enlaces en directo desde los sitios históricos franciscanos e informes también de ganadores del Premio Nobel y economistas de fama mundial.

Nadie se salva solo

En este contexto, el Papa insistió que «nadie se salva solo». «La historia nos enseña que no hay sistemas ni crisis que hayan podido anular por completo la capacidad, el ingenio y la creatividad que Dios sigue alentando en los corazones.

Con dedicación y fidelidad a vuestros pueblos, a vuestro presente y a vuestro futuro, ustedes pueden unirse a otros para tejer una nueva manera de forjar la historia.

No teman involucrarse y tocar el alma de las ciudades con la mirada de Jesús; no teman habitar sin miedo los conflictos y encrucijadas de la historia para ungirlos con el aroma de las bienaventuranzas. No teman, porque nadie se salva solo».

La iniciativa se desarrolló a raíz de la invitación que el Papa envió el 1 de mayo de 2019, con motivo de la fiesta de San José Obrero, a economistas, estudiantes, empresarios y mujeres de negocios menores de 35 años.

Nos necesitamos para gestar un mundo distinto

«A ustedes jóvenes provenientes, los invito a reconocer que nos necesitamos para gestar esta cultura económica capaz de «hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones».

El Papa instó a «hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, a crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos, e inspire a los jóvenes —a todos los jóvenes, sin excepción— la visión de un futuro lleno de la alegría del Evangelio»».

Francisco tiene el objetivo de iniciar con los jóvenes y un grupo cualificado de expertos, un proceso de cambio global para que la economía de hoy y de mañana sea más justa, más fraternal, inclusiva y sostenible, sin dejar a nadie atrás.

La organización del Foro se ha confiado a un comité organizador compuesto por: Diócesis de Asís, Instituto Seráfico, Municipalidad de Asís, Economía de la Comunión, y con el apoyo, en nombre de la Santa Sede, del Departamento para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, que patrocina la iniciativa y las Familias Franciscanas.