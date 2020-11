Incapaz de ver a su esposa hospitalizada, la apoya tocando el acordeón debajo de su ventana

Mientras su mujer estaba hospitalizada sin poder recibir visitas debido a las restricciones sanitarias, un italiano de 81 años interpretó una serenata al acordeón bajo su ventana del hospital para manifestarle su presencia

Stefano y su pequeño acordeón han enternecido los corazones de los italianos. A pesar de la pandemia de COVID-19, no faltan historias conmovedoras. Stefano Bozzini, un italiano de 81 años, no podía visitar a su mujer Carla, hospitalizada en Castel San Giovanni de Plaisance (norte de Italia), por motivo de las restricciones sanitarias actuales. Aunque su esposa no fuera portadora del virus, las reglas siguen siendo estrictas.

Sin embargo, el anciano no había dicho aún su última palabra y encontró un medio tan poético como romántico para manifestar su ternura a su amada: tocar el acordeón bajo su ventana, desde el patio del centro, gracias a la colaboración del personal. De este modo, pudo interpretar para su amor sus canciones preferidas, sentado en un taburete y con un gorro alpino con pluma sobre la cabeza. La escena fue recibida con aplausos entusiastas y, tras ser inmortalizada, ha sido acogida con un sincero éxito en las redes sociales. ¡Todo un Romeo!