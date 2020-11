Azerbaiyán protegerá las iglesias en los territorios de Nagorno-Karabaj

Los armenios están preocupados por el destino de los lugares de culto, ya que los términos del alto el fuego incluyen la entrega de tierras

Según los informes, Azerbaiyán ha garantizado la protección y el libre acceso a todas las iglesias y monasterios cristianos en los territorios de Nagorno-Karabaj.

La medida se produce en medio de preocupaciones por los lugares de culto armenios en las regiones que serán administradas por Azerbaiyán, según los términos del alto el fuego negociado por Rusia.

El mes pasado, la Sede Apostólica Armenia de Echmiadzin informó sobre la profanación y ataques a la catedral armenia en Shushi. Los hechos se produjeron después de que las tropas azeríes tomaran el control de Nagorno-Karabaj.







A petición de la población local, se enviaron soldados rusos a la región como «pacificadores». Los rusos han establecido una guarnición militar en el monasterio de Dadivank en la zona de Kelbecer, informa Fides.

A finales de septiembre, Azerbaiyán lanzó una campaña militar para tomar partes de Nagorno-Karabaj. Se trata de un enclave de etnia armenia que se encuentra dentro de las fronteras de Azerbaiyán.

Alto el fuego

Según el New York Times, el alto el fuego exige que el ejército de Armenia se retire de Nagorno-Karabaj y sea reemplazado por fuerzas de paz rusas.

Azerbaiyán mantendrá el territorio que ganó en los combates recientes. Eso incluye una ciudad estratégica, conocida como Shusha para los azeríes y Shushi para los armenios. Es la segunda ciudad más grande de la región.







El arzobispo de Nagorno Karabaj, Parguev Martirosián, en declaraciones a la agencia española EFE, afirmaba el pasado 11 de noviembre que el conflicto entre armenios y azeríes «nunca ha sido de naturaleza religiosa».

«Nosotros no combatimos con las mezquitas. No tenemos ningún problema con gente de otras confesiones y nunca los hemos tenido», afirmaba el prelado. » Aquí no hay ningún conflicto religioso entre cristianos y musulmanes».

El prelado se mostraba especialmente dolido por el ataque a la catedral de Shushi, que había sido reconstruida en los años 90.